En 2018, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 31,2 millions d'euros, en hausse de 2,3%. La tendance est similaire à celle constatée au premier semestre avec notamment une forte dynamique de l'activité Grand Public. Le segment d'activité Grand Public (pharmacies et GMS) a bénéficié notamment de la montée en puissance des produits d'autotests dont le chiffre d'affaires a augmenté de 0,9 million par rapport à 2017. Cette performance valide la stratégie d'accélérer la pénétration du marché en plein essor des autotests, a souligné la biotech.L'activité du segment professionnel diminue légèrement sur le second semestre et tient compte d'une politique volontariste de rationalisation de la gamme vers les produits à plus fort potentiel.L'export, dont la gamme professionnelle s'élève à 72% du chiffre d'affaires, représente 29,3% de l'activité globale et affiche une croissance de 0,6% par rapport à 2017.Fort des premiers succès enregistrés des nouveaux autotests (HIV, Gluten…) et d'un environnement porteur favorisant la prise en charge individuelle du patient, Biosynex affiche sa confiance sur l'exercice 2019 et s'est fixé comme objectif une croissance soutenue de son activité.