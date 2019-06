Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’autotest Exacto HIV de Biosynex a été sélectionné par les experts de l’ONUSIDA comme l’une des innovations majeures de l’année 2019 pour lutter contre le virus du sida, alliant à la fois simplicité et fiabilité, et ainsi contribuer à une mise en place rapide de traitements médicaux appropriés." Nous sommes très fiers d'avoir été choisis par les experts d'ONUSIDA qui consacrent notre savoir-faire à concevoir des produits d'excellence dans le domaine du test de diagnostic rapide. Notre maîtrise de la chaîne de valeur (R&D, Certification, Production et Distribution) permet de mettre sur le marché des tests toujours plus innovants, efficaces et accessibles au plus grand nombre. Cette reconnaissance constitue pour notre autotest EXACTO HIV une opportunité de développement à l'échelle mondiale ", déclare Thomas Lamy, Directeur Général de Biosynex.Le spécialiste des tests de diagnostic rapide anticipe de nombreuses retombées positives de cette distinction prestigieuse sur la notoriété du Groupe et une accélération de son déploiement international notamment dans les pays émergents.