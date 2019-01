Biosynex : Calendrier financier 2019

Communiqué de presse

Strasbourg, le 14 janvier 2019- 18h

Calendrier financier 2019

Chiffre d'affaires 2018 Vendredi 18 janvier 2019 Résultats annuels 2018 Jeudi 18 avril 2019 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 Mardi 23 juillet 2019 Résultats du 1er semestre 2019 Jeudi 24 octobre 2019 Les communiqués de presse seront diffusés après bourse.

A propos de BIOSYNEX Group (www.biosynex.com)

Créée en 2005, Biosynex conçoit, fabrique et distribue des Tests de diagnostic rapide (TDR) en France et à l'international. Les TDR, dans leur version professionnelle, permettent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d'utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins.

Leader des TDR en France, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 27 M€ en 2016.

Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, Biosynex est éligible aux FCPI.

BIOSYNEX a reçu en novembre 2017 les prix de l'innovation dans la catégorie Biotech & science de la vie et le prix de la société cotée Euronext au palmarès national du Deloitte In Extenso Technology Fast 50

Le capital social de Biosynex est composé de 9 135 448 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris (Euronext). ISIN: FR0011005933- ALBIO ; ICB : 4537 - Medical Supplies.

Pour plus d'information sur la société Biosynex : www.biosynex-bourse.com

