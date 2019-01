Biosynex : Chiffre d'affaires 2018 en hausse de 2,3% à 31,2 M

Premières contributions de l’autotest HIV sur le 2nd semestre

Regulatory News:

Biosynex (Paris:ALBIO) :

CA en M€ non audité 2018 2017 Variation Biosynex 31,2 30,5 +2,3% Dont grand public 16,6 15,5 +7,3% Dont professionnel 14,6 15,1 -3,0 %

En 2018, Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires de 31,2 M€, en hausse de 2,3% par rapport à l’exercice précédent. La tendance est similaire à celle constatée au 1er semestre avec notamment une forte dynamique de l’activité Grand Public.

Le segment d’activité Grand Public (pharmacies et GMS) a bénéficié notamment de la montée en puissance des produits d’autotests dont le chiffre d’affaires a augmenté de 0,9 M€ par rapport à 2017. Cette performance valide la stratégie d’accélérer la pénétration du marché en plein essor des autotests.

L’activité du segment professionnel diminue légèrement sur le second semestre et tient compte d’une politique volontariste de rationalisation de la gamme vers les produits à plus fort potentiel.

L’export, dont la gamme professionnelle s’élève à 72% du chiffre d'affaires, représente 29,3% de l’activité globale et affiche une croissance de 0,6% par rapport à 2017.

Ouverture d’une filiale en Suisse

En juillet 2018, Biosynex a ouvert sa première implantation à Fribourg afin de développer notamment le marché porteur de l’autotest en Europe germanophone.

En tenant compte de la facturation externe réalisée par cette entité, le chiffre d’affaires consolidé proforma s’élève à 31,5 M€ en croissance de 3,1% par rapport à 2017.

Ce développement à l’international s’est accompagné d’un trophée reçu en décembre dernier de la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole récompensant la dynamique export de la société Biosynex.

Poursuite des efforts de R&D

Dans le prolongement de l’exercice précédent, Biosynex a concentré ses investissements R&D sur le lancement de nouveaux tests dont notamment l’autotest de l’intolérance au gluten, qui fait l’objet d’une forte demande de la part du Grand Public et a déjà enregistré à ce jour ses premières commandes.

Biosynex a par ailleurs finalisé son premier développement en microbiologie avec le lancement en décembre 2018 d’un premier milieu de culture en mycologie.

Démarrage prometteur de l’autotest HIV

Lancé en juillet 2018, cet autotest enregistre déjà des ventes prometteuses. Ce produit facile d’utilisation et à prix accessible démocratise le dépistage du HIV dans le monde entier et devrait constituer pour Biosynex un vecteur important de croissance en 2019.

Le Groupe a d’ores et déjà démarré la commercialisation de cet autotest en Europe et va poursuivre la pénétration des marchés africain et sud-américain. Pour l’Amérique du Sud, Biosynex va bénéficier d’une aide à l’exportation de BPI France.

Perspectives 2019

Fort des premiers succès enregistrés des nouveaux autotests (HIV, Gluten…) et d’un environnement porteur favorisant la prise en charge individuelle du patient, Biosynex affiche sa confiance sur l’exercice 2019 et s’est fixé comme objectif une croissance soutenue de son activité.

Prochaine publication : Résultats annuels 2018, le 18 avril 2019, après Bourse.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de BIOSYNEX

Créée en 2005 et basée à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, la société BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public. Acteur majeur de la santé publique avec 140 collaborateurs et une gamme de 1700 références en France dont notamment le test Exacto® du dépistage du HIV, BIOSYNEX a reçu en novembre 2017 les prix de l’Innovation dans la catégorie Biotech & Science de la vie et le prix de la société cotée Euronext au palmarès national du Deloitte In Extenso Technology Fast 50.

Plus d’informations sur www.BIOSYNEX.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190118005379/fr/