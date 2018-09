Biosynex : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 en hausse de 2,6% à 16,0 M

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Strasbourg, le 23 juillet 2018 - 18h00

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 en hausse de 2,6% à 16,0 M€

Premières contributions de l'autotest HIV sur le 2nd semestre

CA en M€ non audité S1 2018 S1 2017 Variation Biosynex 16,0 15,6 +2,6% Dont grand public 8,6 8,0 +7,8% Dont professionnel 7,4 7,6 -2,8%

Au 1er semestre 2018, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 16,0 M€, en hausse de 2,6% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Le segment d'activité Grand Public (pharmacies et GMS) récolte les premiers fruits de sa structuration commerciale et génère au 1er semestre 2018 un chiffre d'affaires de 8,6 M€, en progression de 7,8% par rapport au 30 juin 2017.

Poursuivant sa logique de recentrage du catalogue sur ses produits les plus rentables, le segment professionnel ressort en légère décroissance de 2,8% par rapport au 1er semestre 2017 et s'établit à 46% du chiffre d'affaires total.

L'export, dont la gamme professionnelle représente 75% du chiffre d'affaires, s'affiche à 28,9% de l'activité globale contre 30,9% au 1er semestre 2017 en raison principalement du décalage de commandes attendues sur le second semestre 2018.

Renforcement des efforts de R&D

Sur l'ensemble du semestre, Biosynex a maintenu à un niveau soutenu ses investissements en R&D afin d'assurer la sortie de plusieurs nouveaux tests au second semestre.

Sur le segment à fort potentiel de l'obstétrique, la Société a poursuivi des études cliniques sur son test de pronostic d'accouchement prématuré Premaquick et sur un nouveau test destiné à la prédiction des infections intra-amniotiques.

L'autotest de mesure de l'intolérance au gluten, commercialisable dans le circuit professionnel et également en pharmacie en tant qu'autotest, est en cours de certification CE avant son lancement envisagé en fin d'année.

Par ailleurs, suite à l'intégration de la société SR2B, Biosynex a accéléré ses développements en biologie moléculaire et microbiologie qui devraient déboucher sur des premières commercialisations dans le domaine de la parasitologie et de la bactériologie début 2019.

Renforcement significatif des moyens humains

Seul acteur français sur le marché des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) à maîtriser intégralement la chaine de valeur (R&D, Certification, Production et Distribution), Biosynex a renforcé au cours du 1er semestre l'ensemble de ses équipes afin d'accompagner l'accélération attendue de sa croissance dans les années à venir.

Ces efforts ont prioritairement porté sur les équipes de R&D et réglementaire pour favoriser le lancement de nouveaux tests à forte valeur ajoutée.

La Société a également renforcé son équipe commerciale export qui aura pour mission de développer les ventes sur la zone Allemagne, Autriche-Suisse, marchés pilotes pour les tests de diagnostic rapide.

Perspectives: lancement de l'autotest HIV et amélioration de la croissance attendue au 2nd semestre

Les importants investissements humains déployés depuis le début de l'année et le décalage des commandes à l'export conduisent Biosynex à anticiper des résultats semestriels en baisse, mais laissent d'ores et déjà entrevoir une amélioration de la croissance pour le 2nd semestre 2018.

Ce regain d'activité devrait être également alimenté par les premières contributions de l'autotest EXACTO Test HIV qui offre à Biosynex l'ouverture d'un marché mondial avec l'Europe dès le 2nd semestre 2018 puis l'Afrique et l'Amérique du Nord en 2019.

Disponible en France dans les pharmacies depuis son lancement début juillet, ce nouveau test permet de démocratiser l'accès au dépistage du HIV et de positionner Biosynex comme un acteur incontournable dans la lutte contre le HIV.

La récente sortie de l'autotest HIV et le lancement imminent des tests d'obstétrique et d'intolérance au gluten sur des zones de marché à fort potentiel confirment la confiance de Biosynex pour accélérer sa croissance organique dans les années à venir.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2018, le 17 octobre 2018, après Bourse.

