Biosynex : L'autotest EXACTO HIV de BIOSYNEX sélectionné par l'ONUSIDA

L'événement « Health Innovation Exchange » est l'occasion de mettre en relation les développeurs et les innovateurs avec les investisseurs actifs dans le domaine de la santé et plus généralement l'ensemble de l'écosystème. Les responsables politiques, les experts techniques, les partenaires non gouvernementaux et les représentants du secteur privé ont eu la possibilité au cours de cette première édition d'échanger sur les principaux atouts des produits avec leurs créateurs.

L'autotest EXACTO HIV de BIOSYNEX a été sélectionné parmi les produits les plus innovants pour lutter contre le virus du sida, alliant à la fois simplicité et fiabilité, et ainsi contribuer à une mise en place rapide de traitements médicaux appropriés.

À propos de BIOSYNEX

Créée en 2005 et basée à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, la société BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d'utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public. Acteur majeur de la santé publique avec 155collaborateurs et une gamme complète de tests de diagnostic rapide dont notamment le test Exacto® du dépistage du HIV, BIOSYNEX a reçu en novembre 2017 les prix de l'Innovation dans la catégorie Biotech & Science de la vie et le prix de la société cotée Euronext au palmarès national du Deloitte In Extenso Technology Fast 50.

