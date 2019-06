Biosynex : Lancement mondial de l'autotest Exacto® Test Gluten

Seul acteur français sur le marché des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) à maitriser intégralement la chaine de valeur (R&D, Certification, Production et Distribution), BIOSYNEX annonce le lancement mondial de l'autotest Exacto® Test Gluten, conçu et fabriqué sur son site alsacien.

Le dépistage précoce d'une personne intolérante au gluten permet la mise en place d'une prise en charge adaptée. A ce jour, le régime sans gluten reste le seul traitement efficace qui permette de supprimer les symptômes liés à cette pathologie. Le développement et la diversification des produits sans gluten devraient conduire à rendre ce régime plus facile à suivre pour les patients touchés.

Pour la France, 1% de la population- soit plus de 650 000 personnes- est estimée intolérante au gluten mais seulement 20% des cas sont diagnostiqués. BIOSYNEX anticipe que son autotest faciliterait le dépistage d'environ 500 000 intolérants au gluten qui s'ignorent et permettrait de les traiter.

Titulaire du label Origine France Garantie, l'autotest Exacto® Test Gluten a obtenu le marquage CE délivré par l'organisme notifié allemand TÜV SÜD. Ce test, utilisable à domicile et de façon rapide, démocratise l'accès au diagnostic de la maladie cœliaque.

Un déploiement international

Distribué dans un premier temps en France, le test sera commercialisé au courant de l'année 2019 en Allemagne, en Autriche et en Suisse. A terme, il sera disponible dans l'ensemble de l'Europe. En parallèle, BIOSYNEX poursuit la promotion de son autotest à travers le monde, et notamment en Amérique Latine en participant à des congrès au Brésil et au Mexique.

BIOSYNEX anticipe un volume de vente de l'ordre de 150 000 tests dans les douze premiers mois et une très forte progression pour les exercices suivants en fonction de son déploiement géographique. Ceci devrait permettre de générer un chiffre d'affaires additionnel pour BIOSYNEX d'environ 0,8 M€ cette année et de plusieurs millions d'euros dès 2020 grâce à son expansion internationale.

Le lancement de ce nouvel autotest, qui répond une nouvelle fois à un enjeu de santé publique, conforte BIOSYNEX dans sa capacité à consolider sa position de leader sur le marché des Tests de Diagnostic Rapide (TDR).

1 Etude SHOPIUM : https://wellcom.fr/presse/shopmium/2016/09/regime-sans-gluten-ou-lactose-toujours- plus-francais-conquis/

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019, le 23 juillet 2019, après Bourse.

À propos de BIOSYNEX

Créée en 2005 et basée à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, la société BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d'utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public. Acteur majeur de la santé publique avec 155collaborateurs et une gamme complète de tests de diagnostic rapide dont notamment le test Exacto® du dépistage du HIV, BIOSYNEX a reçu en novembre 2017 les prix de l'Innovation dans la catégorie Biotech & Science de la vie et le prix de la société cotée Euronext au palmarès national du Deloitte In Extenso Technology Fast 50.

Plus d'informations sur www.BIOSYNEX.com