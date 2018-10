Biosynex : Rapport d’activité du 1er semestre 2018

Rapport d'activité du 1er semestre 2018

Société anonyme

Au capital de 913.544,80 €

Siège Social : 22 boulevard Sébastien Brant 67400 ILLKIRCH

R.C.S. Strasbourg 481 075 703

RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 17 OCTOBRE 2018

M€ - Données non auditées

Chiffre d'affaires

EBE

Résultat d'exploitation Résultat net

16,01 0,54 0,21 0,20

15,59 1,36 1,00 0,99

Activité de la Société :

Au 1er semestre 2018, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 16,01 M€ contre 15,59 M€ le 1er semestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 2,7 %.

Le segment d'activité Grand Public (Pharmacies) bénéficie des premiers effets de sa structuration commerciale et ressort en progression de 7,8% pour représenter 54% de l'activité globale.

Le segment professionnel (Laboratoires d'analyse médicale privés, publics) ressort en légère diminution de 2,8% suite au recentrage de son catalogue sur les produits les plus rentables.

Le chiffre d'affaires est réparti de la façon suivante : France : 11,408 M€ et Export 4,601 M€. L'export, dont la gamme professionnelle constitue 75% du chiffre d'affaires, représente 28,9% de l'activité globale du 1er semestre.

Au cours du 1er semestre, BIOSYNEX a accéléré ses investissements tant au plan réglementaire que commercial, pour préparer le lancement sur la deuxième partie de l'année de ses nouveaux tests d'auto-dépistage.

BIOSYNEX augmente son taux de marge brute globale à 49,9 % contre 49,1% au 1er semestre 2017 grâce à un meilleur mix produits et à la montée en puissance de ses marques propres.

Dans un contexte de dépenses consacrées notamment au lancement de l'autotest HIV, l'EBE s'établit à 0,54 M€ contre 1,36 M€ au 30 juin 2017. Il intègre plusieurs postes de charges en augmentation dont ceux de « personnel » et « charges du nouveau bâtiment » pour accompagner la croissance de l'activité future. La Société estime à environ 0,20 M€ des coûts non récurrents sur le semestre.

Le résultat d'exploitation s'est, quant à lui, établi à 0,21 M€ au premier semestre 2018 contre 1,00 M€ au premier semestre 2017.

Après intégration d'un résultat financier et d'un résultat exceptionnel non significatif et du crédit d'impôt recherche, le résultat net ressort positif à 0,20 M€ contre 0,99 M€ au 1er semestre 2017.

Au 30 juin 2018, BIOSYNEX affiche des fonds propres à hauteur de 28,9 M€, en légère hausse par rapport au 31 décembre 2017.

Le ratio endettement net sur fonds propres augmente à 16,14% contre 13,4% fin 2017. La trésorerie disponible s'élève à 0,78 M€.

Evénements significatifs du premier semestre 2018

BIOSYNEX a obtenu le marquage CE de l'Autotest HIV qui a permis de préparer le lancement commercial pour le deuxième semestre 2018.

Evénements significatifs postérieurs au 1er semestre 2018 :

BIOSYNEX a démarré en juillet 2018 la phase de commercialisation de l'autotest Exacto® Test HIV qui ouvre de larges perspectives au plan mondial.

Recherche et développement

Au cours de l'exercice, BIOSYNEX a maintenu ses efforts d'innovation avec notamment le lancement d'un test de prédiction d'accouchement imminent. De nouvelles évaluations internationales sont en cours sur ce produit aux performances particulièrement prometteuses. BIOSYNEX entend ainsi confirmer son leadership sur le segment à fort potentiel de l'obstétrique. Le test d'autodiagnostic de la maladie cœliaque est en cours de marquage CE avec un lancement prévu en 2019.

Par ailleurs, des développements en cours en microbiologie (milieu de culture) et en biologie moléculaire devraient débouchés sur des lancements de nouveaux produits maison en 2019.

Un projet dans le domaine de l'amplification isotherme pour lequel BIOSYNEX a sollicité un financement auprès de la BPI devrait démarrer dans les prochains mois sur des applications dans le domaine infectieux.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Perspectives favorables

Le lancement de l'autotest HIV, conçu par BIOSYNEX en Alsace, marque une étape importante dans le développement du Groupe en France et dans le monde. Avec plus de 25 000 unités distribuées en pharmacie depuis début juillet, le lancement de l'autotest HIV est une réussite et permet à BIOSYNEX de s'afficher d'ores et déjà comme un acteur incontournable dans la lutte contre le HIV.

Seul acteur français sur le marché des Tests de Diagnostic Rapide (TDR) à maitriser intégralement la chaine de valeur (R&D, Certification, Production et Distribution), BIOSYNEX va poursuivre parallèlement ses développements de nouveaux tests pour des lancements prévus en 2019.

Les premiers succès de l'autotest HIV et le lancement imminent des tests d'obstétrique et d'intolérance au gluten sur des zones de marché à fort potentiel confirment la confiance de BIOSYNEX à accélérer sa croissance durablement et de manière profitable.

Fait à Eckbolsheim 17 octobre 2018

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION