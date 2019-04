Biosynex : Résultats annuels 2018

Le résultat exceptionnel s'apprécie de 1,27 M€ à + 0,60 M€ en 2018 contre une perte de 0,67 M€ en 2017. L'an dernier, le Groupe avait enregistré des charges importantes liées au déménagement dans les nouveaux locaux d'Illkirch. Au cours de l'exercice écoulé, Biosynex a vendu à sa nouvelle participation suisse en 2018 pour 1,1 M€ d'éléments incorporels enregistrés en « Produits exceptionnels sur opérations en capital ».

Après imputation du Crédit Impôt Recherche, le Résultat Net ressort à 0,54 M€ en hausse de 0,22 M€ (+72,2%) par rapport à 2017

Structure bilancielle solide

Au 31 décembre 2018, Biosynex affiche des fonds propres à hauteur de 29,3 M€, en hausse de 1,2% grâce notamment à la contribution du résultat de l'exercice. L'endettement financier net hors factor diminue de 23,4% à 2,97 M€. La trésorerie disponible s'élève à 1,98 M€.

Perspectives 2019

Le Groupe Biosynex a investi ces dernières années dans de nombreux projets innovants autour des tests de diagnostic rapide. Les premiers succès commerciaux de l'autotest HIV, le lancement national programmé de l'autotest Gluten et la sortie de nouveaux tests de diagnostic rapide sont prometteurs pour la croissance de l'activité en 2019.

«L'exercice 2018 enregistre une nouvelle croissance de l'activité et de la rentabilité nette de Biosynex, validant ainsi les choix stratégiques de recentrage de l'offre vers les produits à fort potentiel. L'année 2019 devrait s'inscrire dans le prolongement de

2018 grâce aux implantations réussies de nos autotests leaders et la montée en puissance de notre présence à l'international », commente Larry Abensur, Président- Directeur Général de Biosynex.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel 2019, le 23 juillet 2019, après Bourse.

À propos de BIOSYNEX

Créée en 2005 et basée à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, la société BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d'utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public. Acteur majeur de la santé publique avec 140 collaborateurs et une gamme de 1700 références en France dont notamment le test Exacto® du dépistage du HIV, BIOSYNEX a reçu en novembre 2017 les prix de l'Innovation dans la catégorie Biotech & Science de la vie et le prix de la société cotée Euronext au palmarès national du Deloitte In Extenso Technology Fast 50.

