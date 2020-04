BIOSYNEX : Arrêt du programme de rachat d'actions

Regulatory News:

BIOSYNEX (Paris: ALBIO), acteur majeur de la santé publique basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, annonce l'arrêt de son programme de rachat d'actions.

Par décision du Conseil d'administration du 6 avril 2020, BIOSYNEX annonce avoir mis fin au programme de rachat d’actions qui était mis en œuvre depuis le 12 février 2020 conformément à l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale des actionnaires réunie le 7 juin 2019.

Entre le 12 février et le 6 avril 2020, la Société a acquis 200.000 actions propres pour un prix moyen de 3.30 euros par action, auxquelles 234.000 actions propres rachetées au titre de la mise en œuvre d'un précédent programme de rachat d'actions pour un prix moyen de 2.877 euros par action viennent s'ajouter.

La Société détient actuellement 434.000 actions propres, représentant 4,75 % de son capital social.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 : 21 juillet 2020, après Bourse.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de BIOSYNEX

Créée en 2005 et basée à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public. Acteur majeur de la santé publique avec 140 collaborateurs et une gamme de 1700 références en France dont notamment le test Exacto® du dépistage du HIV, BIOSYNEX a reçu en novembre 2017 les prix de l’Innovation dans la catégorie Biotech & Science de la vie et le prix de la société cotée Euronext au palmarès national du Deloitte In Extenso Technology Fast 50.

Plus d’informations sur www.biosynex.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200406005725/fr/