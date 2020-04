BIOSYNEX : Premières fournitures du test rapide de sérologie Biosynex Covid-19 BSS aux laboratoires d'analyses et hôpitaux français

Regulatory News:

Suite au communiqué de presse du 26 mars dernier annonçant la disponibilité d’un nouveau test de sérologie Covid-19 BSS, BIOSYNEX (Paris:ALBIO) confirme aujourd’hui avoir reçu des commandes fermes d’hôpitaux français dont plusieurs CHU, ainsi que de laboratoires privés.

Devant les demandes pressantes des clients et pour répondre à l’urgence sanitaire, BIOSYNEX a donc fait le choix de mettre ces tests à disposition de ces laboratoires dans l’attente des recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) et d’un éventuel remboursement par l’Assurance Maladie.

A titre d’exemple, BIOGROUP (groupement représentant 20% des laboratoires privés en France) a passé des commandes échelonnées de plusieurs centaines de milliers de test. Le choix de BIOGROUP s’est naturellement porté vers une société française, gage de standards de qualité élevée et de cadre juridique fiable dans un environnement où l’offre asiatique de produits aux performances inégales devient pléthorique.

De même à l’international, des commandes fermes ont été enregistrées et de nombreuses autres sont en cours de confirmation. La liste des pays ayant commandé par le biais de distributeurs locaux ou d’organismes d’état comprend l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas et d’autres pays d’Europe ainsi que le Bénin et d’autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient. Tous ces pays ont mis en place une gestion de crise de la pandémie à Coronavirus.

Dans ce contexte, BIOSYNEX prévoit la libération ce jour de 400.000 tests destinés pour la plus grande majorité aux hôpitaux et laboratoires français et pour le reste à l’international.

Pour sécuriser les demandes à venir, la société prévoit en coordination avec son partenaire chinois la mise en place d’une unité de production et d’assemblage à Strasbourg avec un objectif de 100 000 tests par jour d’ici fin mai .

Le vif intérêt manifesté par les biologistes français qui ont décidé de commander en volume en absence de remboursement confirmé illustre l’espoir fort que suscite la sérologie SARS-CoV-2 dans une gestion optimale de sortie du confinement. Fort de cette reconnaissance et des retours extrêmement favorables des premiers utilisateurs en France et à l’international, BIOSYNEX se positionne en leader sur ce nouveau marché du diagnostic Covid-19 et est particulièrement honorée de contribuer à la lutte contre cette pandémie.

Prochaine publication : chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 le 21 juillet 2020, après Bourse.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 180 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

