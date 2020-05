BIOSYNEX : Renforcement des capacités de production en France

Commandes fermes de 4,5 millions de tests sérologiques rapides Covid-19 BSS

Regulatory News :

BIOSYNEX (Paris: ALBIO) :

Renforcement de la production en France pour répondre à la demande très importante de tests rapides Covid-19

Dans un contexte où l’augmentation subite de la demande de tests exige de sécuriser les approvisionnements et d’améliorer sa réactivité, la société Biosynex a décidé de relocaliser à partir du 15 mai 2020 une partie de sa production de tests sérologiques rapides pour dépister le Covid-19 sur son site d'Illkirch-Graffenstaden, au sud de Strasbourg (Bas-Rhin).

En parallèle, Biosynex a établi un partenariat avec un industriel lyonnais pour disposer d’une seconde unité de production et d’assemblage basée à Lyon (69) afin de compléter les capacités internes d’assemblage de Biosynex et de faire face le plus efficacement possible à la demande.

Les deux sites qui devraient accélérer l’automatisation de leur production avant la fin de l’été pour générer des gains de rentabilité seront en mesure de pouvoir produire d’ici septembre prochain près de 4 millions de tests par mois. Biosynex projette d’investir plus de 2 M€ dans un outil d’automatisation de la production et dans l’extension des locaux actuels.

" Il est prévu initialement de produire par assemblage semi-automatique 600 000 tests au mois de mai pour atteindre 2 millions de tests à partir du mois de juillet. Dans une deuxième phase, nous envisageons de passer à une production 100 % « made in France » de 4 millions de tests/mois à compter du mois de septembre avec la mise en œuvre d'automates de production et d’aménagement de salles à humidité contrôlée. » déclare Larry Abensur, PDG de Biosynex.

Pour accompagner ces développements importants, Biosynex a commencé à recruter et prévoit d’embaucher une centaine de salariés avant la fin de l’été.

Accélération des commandes pour faire face à l’urgence sanitaire

BIOSYNEX annonce avoir reçu aujourd’hui des commandes fermes de 4,5 millions de tests rapides de sérologie Covid-19 BSS dont 1 million pour la France de la part de laboratoires d’analyses médicales,

et 3,5 millions pour l’export dont 75% pour l’Europe, notamment l’Italie, l’Espagne et la Suisse. Ces commandes seront livrées courant mai 2020.

D’autres commandes fermes à l’international ont été enregistrées et de nombreuses autres sont en cours de confirmation pour une livraison prévue courant juin 2020.

Par ailleurs, suite à la signature en avril dernier d’un accord avec la société singapourienne Credo Diagnostics Biomedical Ltd., Biosynex a installé au sein de services d’urgences d’hôpitaux et dans des laboratoires privés, 40 plateformes de biologie moléculaire VitaPCRTM permettant de détecter des agents infectieux - dont le Covid-19 - par PCR en 20 minutes maximum. 40 autres machines dont le potentiel est de pouvoir réaliser plus de 1 000 tests Covid-19 par mois sont actuellement en cours de commande.

Enfin, Biosynex va commencer dès la 2ème quinzaine de mois de mai la commercialisation du kit PCR de la société Liferiver qui est homologué et a obtenu le marquage CE. L’installation de ces kits de tests PCR Covid-19 Liferiver permettra aux laboratoires d’analyse de travailler en série et d’assurer un débit supérieur à 1 000 tests/jour par site.

Prochaine publication : chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 le 21 juillet 2020, après Bourse.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de BIOSYNEX aux hôpitaux qui en ont besoin

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 180 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

Plus d’informations sur www.biosynex.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200506005924/fr/