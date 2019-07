BIOSYNEX : UN 1ER SEMESTRE 2019 DYNAMIQUE

Regulatory News:

CA en M€ non audité S1 2019 S1 2018 Variation Biosynex 17,5 16,0 +9,4% Dont grand public 10,4 8,6 +21,0% Dont professionnel 7,1 7,4 -4,2%

Au 1er semestre 2019, Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires de 17,5 M€, en hausse de 9,4% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent.

En tenant compte l’activité de l’entité suisse non consolidée, le chiffre d’affaires pro-forma s’élève à 18,0 M€ en croissance de 12,5% par rapport au 30 juin 2018.

Le segment d’activité Grand Public (pharmacies et GMS) enregistre un chiffre d’affaires de 10,4M€, en forte hausse de 21,0% par rapport au 30 juin 2018. Cette progression soutenue a notamment été portée par la bonne dynamique des ventes des autotests HIV et gluten, fer de lance de la stratégie de développement de Biosynex.

Le segment professionnel affiche une légère baisse de 4,2% par rapport au 1er semestre 2018, principalement liée au recentrage du catalogue sur les produits à fort potentiel.

Grâce au succès de la gamme grand public, l’export est en croissance de 4,5% sur le semestre et représente 27,6% du chiffre d’affaires total (avec la filiale suisse, la croissance de l’export est de 15,3%).

Accélération du développement des produits à fort potentiel

Biosynex a poursuivi ses investissements en R&D tout au long du 1er semestre et prévoit au second semestre le lancement de son premier test de biologie moléculaire ainsi qu’un nouveau système de lecture automatisée des tests rapides.

Poursuite du renforcement des moyens humains

Pour accompagner la croissance attendue dans les années à venir, Biosynex a renforcé ses structures internes avec le recrutement de 11 personnes sur le 1er semestre.

Le lancement prochain de nouveaux tests à forte valeur ajoutée a notamment conduit le Groupe à renforcer de manière significative ses équipes de R&D et augmenter ses effectifs forces de vente en France afin d’accélérer la commercialisation des autotests en pharmacie. Des recrutements ont également porté sur les activités de logistique et de production.

Perspectives: accélération du développement des autotests et poursuite de la croissance de l’activité au 2nd semestre

Les succès commerciaux de l’autotest EXACTO Test HIV et sa récente sélection par l’ONUSIDA comme l’une des innovations majeures de l’année 2019 pour lutter contre le virus du sida confirment la pertinence de la stratégie de développement globale des autotests.

La croissance de l’activité devrait se poursuivre avec la montée en puissance de l’autotest gluten. Disponible en France dans les pharmacies depuis la fin du mois de mai, ce nouveau test qui démocratise l’accès au dépistage de la maladie cœliaque, sera commercialisé en Europe au 2nd semestre puis en Amérique Latine et en Afrique en 2020.

Le lancement de nouveaux produits issus de la R&D contribuera également à la dynamique de croissance.

À propos de BIOSYNEX

Créée en 2005 et basée à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, la société BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public. Acteur majeur de la santé publique avec 151 collaborateurs et une gamme de 1700 références en France dont notamment le test Exacto® du dépistage du HIV, BIOSYNEX a reçu en novembre 2017 les prix de l’Innovation dans la catégorie Biotech & Science de la vie et le prix de la société cotée Euronext au palmarès national du Deloitte In Extenso Technology Fast 50.

