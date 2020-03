BIOSYNEX : avance la publication de ses résultats annuels 2019 au lundi 6 avril 2020 après bourse

Regulatory News:

BIOSYNEX (Paris: ALBIO) annonce la publication de son chiffre d’affaires trimestriellement. En conséquence, la société a décidé d’anticiper la date de publication de ses résultats annuels 2019 au 6 avril 2020 après bourse, au lieu du 21 avril 2020 initialement prévu.

L’agenda financier est modifié comme suit :

Résultats annuels 2019

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 Lundi 6 avril 2020 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 Mardi 21 juillet 2020 Résultats du 1er semestre 2020

Chiffre d’affaires du 3eme trimestre 2020 Mardi 20 octobre 2020

Les communiqués de presse seront diffusés après bourse

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 180 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public

