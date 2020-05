Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les Français se ruent dans les laboratoires pour se faire dépister du Covid-19. Autant dire que les fabricants de tests ce frottent les mains. Mais pour profiter de cette manne, encore faut-il que son test soit homologué par le ministère français de la santé. Ce matin, Biosynex a annoncé avoir reçu ce précieux sésame. En conséquence, le titre bondit de plus de 10% à 13,9 euros, portant à 430% son gain depuis le début de l'année.Le test sérologique de dépistage du Covid-19 de Biosynex figure donc depuis ce matin sur la liste des produits autorisés par le Ministère de la Santé pour une utilisation en laboratoire d'analyses privé ou hospitalier.Cette autorisation permet aux biologistes d'utiliser le test rapide de Biosynex aussi bien pour la détection des anticorps de type IgG qu'IgM. Elle fait suite à l'évaluation réalisée par le centre national de référence des virus respiratoires.Biosynex va ainsi pouvoir diffuser ses tests Covid-19 sérologiques rapides (TDR) et virologiques (PCR) auprès des laboratoires d'analyses privés et hospitaliers avec sa force de vente " Laboratoires " constituée de 10 commerciaux exclusifs.En parallèle, le groupe vient de soumettre auprès de son organisme notifié une demande de certification de la version autotest de son test Covid-19. Il anticipe un marché potentiel important dans les pays européens qui autoriseront l'utilisation de ces autotests.