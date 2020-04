BIOSYNEX : cède l'intégralité de ses actions auto-détenues pour renforcer sa trésorerie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Biosynex, acteur de la santé publique basé en Alsace, a annoncé la cession de l'intégralité de ses actions auto-détenues, soit 434.000 actions, représentant 4,75 % de son capital social, pour un montant de 7,25 millions d'euros. Cette opération vise à renforcer la trésorerie pour faire face à l'augmentation attendue du besoin en fonds de roulement de la Société consécutive à la constitution de stocks stratégiques de tests dans le cadre de la politique de dépistage massif du Covid-19 annoncée par les différents gouvernements européens.Elle intervient après l'annonce par la société d'une forte augmentation de ses résultats 2019 et d'une croissance de 44% de son chiffre d'affaires au 1er trimestre 20201.Cette cession d'actions auto-détenues a été réalisée par la société CACEIS entre le 7 avril et le 14 avril 2020. Le cours moyen de cession s'établit à 16,71 euros par action représentant un montant brut total de 7 253 409 euros.A la suite de cette cession, Biosynex ne détient plus d'actions en propre.Biosynex rappelle qu'elle avait annoncé l'arrêt de son programme de rachat d'actions le 7 avril dernier.L'opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.