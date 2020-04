COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Strasbourg, le 17 avril 2020 - 18h

BIOSYNEX cède l'intégralité de ses actions auto-détenues pour un montant de 7,25 millions

d'euros dans le cadre de l'arrêt de son programme de rachat

BIOSYNEX, acteur majeur de la santé publique basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, annonce la cession de l'intégralité de ses actions auto-détenues, soit 434.000 actions, représentant 4,75 % de son capital social, pour un montant de 7,25 millions d'euros.

Cette opération vise à renforcer la trésorerie pour faire face à l'augmentation attendue du besoin en fonds de roulement de la Société consécutive à la constitution de stocks stratégiques de tests dans le cadre de la politique de dépistage massif du COVID-19 annoncée par les différents gouvernements européens.

Elle intervient après l'annonce par la Société d'une forte augmentation de ses résultats 2019 et d'une croissance de 44% de son chiffre d'affaires au 1er trimestre 20201.

Cette cession d'actions auto-détenues a été réalisée par la société CACEIS entre le 7 avril et le 14 avril 2020. Le cours moyen de cession s'établit à 16,71 euros par action représentant un montant brut total de 7 253 409 euros (les transactions correspondantes sont présentées sur le site internet de la Société https://www.biosynex.com/information-reglementee/)

A la suite de cette cession, BIOSYNEX ne détient plus d'actions en propre.

BIOSYNEX rappelle qu'elle avait annoncé l'arrêt de son programme de rachat d'actions le 7 avril dernier2.

L'opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

Des informations détaillées sur BIOSYNEX sont disponibles sur son site internet https://www.biosynex.com/rapports-et-resultats/#

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 : 21 juillet 2020, après Bourse.

À propos de BIOSYNEX

Créée en 2005 et basée à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d'utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public. Acteur majeur de la santé publique avec 140 collaborateurs et une gamme de 1700 références en France dont notamment le test Exacto® du dépistage du HIV, BIOSYNEX a reçu en novembre 2017 les prix de l'Innovation dans la catégorie Biotech & Science de la vie et le prix de la société cotée Euronext au palmarès national du Deloitte In Extenso Technology Fast 50.

Plus d'informations sur www.biosynex.com