BIOSYNEX : commandes fermes de 4,5 millions de tests sérologiques rapides Covid-19

Biosynex a reçu des commandes fermes de 4,5 millions de tests rapides de sérologie Covid-19 BSS dont 1 million pour la France de la part de laboratoires d'analyses médicales et 3,5 millions pour l'export dont 75% pour l'Europe, notamment l'Italie, l'Espagne et la Suisse. Ces commandes seront livrées courant mai 2020. D'autres commandes fermes à l'international ont été enregistrées et de nombreuses autres sont en cours de confirmation pour une livraison prévue courant juin 2020.Par ailleurs, suite à la signature en avril dernier d'un accord avec la société singapourienne Credo Diagnostics Biomedical Ltd., Biosynex a installé au sein de services d'urgences d'hôpitaux et dans des laboratoires privés, 40 plateformes de biologie moléculaire VitaPCRTM permettant de détecter des agents infectieux - dont le Covid-19 - par PCR en 20 minutes maximum.40 autres machines dont le potentiel est de pouvoir réaliser plus de 1 000 tests Covid-19 par mois sont actuellement en cours de commande.Enfin, Biosynex va commencer dès la 2ème quinzaine de mois de mai la commercialisation du kit PCR de la société Liferiver qui est homologué et a obtenu le marquage CE. L'installation de ces kits de tests PCR Covid-19 Liferiver permettra aux laboratoires d'analyse de travailler en série et d'assurer un débit supérieur à 1 000 tests/jour par site.Dans un contexte où l'augmentation subite de la demande de tests exige de sécuriser les approvisionnements et d'améliorer sa réactivité, la société Biosynex a décidé de relocaliser à partir du 15 mai 2020 une partie de sa production de tests sérologiques rapides pour dépister le Covid-19 sur son site d'Illkirch-Graffenstaden, au sud de Strasbourg (Bas-Rhin).En parallèle, Biosynex a établi un partenariat avec un industriel lyonnais pour disposer d'une seconde unité de production et d'assemblage basée à Lyon (69) afin de compléter les capacités internes d'assemblage de Biosynex et de faire face le plus efficacement possible à la demande.Les deux sites qui devraient accélérer l'automatisation de leur production avant la fin de l'été pour générer des gains de rentabilité seront en mesure de pouvoir produire d'ici septembre prochain près de 4 millions de tests par mois. Biosynex projette d'investir plus de 2 millions d'euros dans un outil d'automatisation de la production et dans l'extension des locaux actuels.