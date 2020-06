BIOSYNEX : éligible au dispositif PEA « PME-ETI »

Regulatory News:

BIOSYNEX (Paris: ALBIO) (ISIN : FR0011005933 ALBIO), acteur majeur de la santé publique, spécialisé dans les Tests de Diagnostic Rapide (TDR), confirme être éligible au dispositif fiscal du PEA-PME dont le décret d’application a été publié au Journal Officiel le 4 mars 2014 (décret n°2014-283) et qui est entré en vigueur le 6 mars 2014.

Pour être éligibles au PEA-PME, les titres doivent avoir été émis par une entreprise qui :

- a une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices comptables précédent l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres.

- emploie moins de 5 000 salariés, et

- réalise un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros.

Le PEA-PME, bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en actions (PEA) classique. Le plafond du PEA-PME est de 225 000 euros. Son calcul ne prend pas en compte les gains réalisés depuis l'ouverture du plan. Le PEA-PME et le PEA classique sont cumulables, mais la somme totale versée sur ces 2 plans par un même titulaire ne peut pas dépasser 225 000 euros (Loi 2019-486 du 22-5-2019 art. 89 applicable depuis le 24 mai 2019) et lorsqu’un titulaire de PEA-PME est également titulaire d’un PEA, le plafond du PEA reste plafonné à 150 000 €.

Prochaine publication : Chiffre d’Affaires semestriel 2020, le 21 juillet 2020, après Bourse.

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 180 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

