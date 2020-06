BIOSYNEX : les revenus dépassent les 34 millions d'euros à fin mai

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Biosynex informe la communauté financière sur son chiffre d’affaires à fin mai 2020 et ses perspectives annuelles. Le spécialiste des tests de diagnostic rapide annonce un chiffre d'affaires à fin mai 2020 de plus de 34 millions d'euros. Cette très forte hausse d'activité est portée par la croissance des ventes de produits de prévention et de prise en charge du Covid-19 en particulier les tests de diagnostic (tests PCR et sérologiques) et les thermomètres sans contact ThermoFlash.L'impact de la pandémie Covid-19 a généré un supplément de revenu de 16,6 millions d'euros sur les 3 derniers mois, dont 60% réalisé à l'export. Par ailleurs, l'accord réalisé en mars dernier avec la société singapourienne Credo Diagnostics Biomedical Ltd. a déjà généré des ventes d'appareils et de réactifs de l'ordre de 1 million d'euros à fin mai 2020.Compte-tenu des retards subis dans les autorisations de commercialisation des tests sérologiques en France et des difficultés d'approvisionnement de composants auprès de certains fournisseurs, une partie des commandes fermes et à délais courts passées en mai 2020 par les clients de Biosynex en France et à l'étranger pour 4,5 millions de tests rapides a été rééchelonnée ou annulée. A fin mai 2020, 2,1 millions de tests ont déjà été livrés et comptabilisés dans le chiffre d'affaires de 34 millions précisé ci-dessus, dont 1,7 million en mai 2020.Pour faire face à l'accroissement de la demande, la société a adapté ses capacités avec notamment le recrutement de 50 intérimaires qui permettent de porter la cadence journalière de production des tests à 60 000 unités. Biosynex a également commandé un automate d'assemblage de tests rapides pour un montant de 1,5 million d'euros et a lancé le projet d'extension de nouvelles surfaces de production de 1 000 mètres carrés sur son site d'Illkirch-Graffenstaden avec des agencements adaptés qui va représenter un investissement supplémentaire de 1,5 million.Dans l'hypothèse où la demande deviendrait plus forte, le groupe a d'ores et déjà sécurisé un partenariat avec un sous-traitant Lyonnais pour pouvoir assumer une capacité de production et d'assemblage supplémentaire.A ce jour, Biosynex a investi plus de 3 millions afin d'assurer la production de ses tests.La société anticipe la poursuite d'une forte activité dans les prochains mois portée par la commercialisation des tests de diagnostic rapide Covid-19 et l'ouverture de nouveaux canaux de dépistage. Biosynex poursuit également le déploiement de son offre de TDR à l'export au-delà de ses zones géographiques traditionnelles grâce à la forte demande mondiale en tests rapides en particulier en Amérique Latine et en Afrique.Le chiffre d'affaires 2020 devrait continuer de profiter de la montée en puissance des tests de dépistage Covid-19 notamment en Amérique du Nord et du Sud, et de la bonne tenue des produits de prévention vendus en pharmacie. Compte tenu de l'impact du confinement sur les populations, les ventes des autres tests (HIV, angine, etc) restent stables par rapport à la même période de l'exercice précédent.