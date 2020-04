BIOSYNEX : va faire don de 1 000 thermomètres Thermoflash®, 1000 chambres d'inhalation et 50 000 masques chirurgicaux aux Hôpitaux du Grand Est pour aider à la lutte contre le Covid-19.

Regulatory News :

BIOSYNEX (Paris: ALBIO), acteur majeur de la santé publique basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, annonce ce jour son intention de fournir gratuitement d’ici le 15 avril prochain aux hôpitaux du Grand-Est de la France particulièrement touchés par la crise du coronavirus, des équipements de prévention, dont les thermomètres pour lesquels l’Europe entière subit une pénurie depuis plusieurs mois.

C’est ainsi que 1 000 thermomètres sans contact Thermoflash®, disponibles dans les stocks de BIOSYNEX, et particulièrement utiles aux soignants pour prendre facilement la température des patients, seront livrés aux hôpitaux dans les prochains jours.

En parallèle, BIOSYNEX va aussi offrir aux hôpitaux qui en ont besoin 1 000 chambres d’inhalation, et 50 000 masques chirurgicaux commandés par la société.

Au-delà de cette marque de solidarité qui traduit la volonté de BIOSYNEX d’apporter sa contribution sociétale à la lutte contre cette pandémie totalement hors normes, le Groupe s’est engagé depuis sa création à fournir des solutions pérennes au diagnostic des pathologies et à la prévention des maladies.

Acteur incontournable des tests de diagnostic rapide, BIOSYNEX va lancer très prochainement toute une gamme de tests PCR et sérologiques qui devraient permettre d’accélérer le dépistage du Covid-19 et faciliter son traitement.

Larry Abensur, PDG de BIOSYNEX, ajoute : « Nous sommes très fiers de pouvoir aider les hôpitaux du Grand-Est dont nous sommes très proches en leur fournissant des équipements dont ils ont cruellement besoin à ce stade de l’épidémie du coronavirus. BIOSYNEX entend également par ce geste mettre en valeur toutes les initiatives de prévention nécessaires dans la lutte contre cette pandémie et espère prochainement introduire en France les tests rapides de dépistage Covid 19 qui pourraient compléter utilement l’arsenal de moyens nécessaires au contrôle et à l’éradication de cette épidémie ».

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 180 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

