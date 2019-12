Biosynex : Acquisition par BIOSYNEX des activités en santé familiale du groupe VISIOMED

La reprise des activités de santé familiale du groupe VISIOMED, qui regroupent le dépistage, le diagnostic et la prévention, vient compléter et renforcer l'offre de BIOSYNEX en pharmacie avec notamment son produit-phare, le Thermoflash®, 1er thermomètre sans contact, leader sur le marché français et référencé par l'OMS.

Avec cette acquisition, le parc de clients de BIOSYNEX devrait dépasser les 12 000 pharmacies en France. Grâce à cette intégration, 40 délégués pharmaceutiques seront alors sur le terrain. Ils présenteront les gammes communes et formeront les pharmaciens sur les TROD angines (pris en charge par la Sécurité Sociale en officine à compter de janvier 2020) et les autotests. Le Groupe anticipe de nombreuses synergies commerciales dans un environnement réglementaire où la prévention en officine devient un axe prioritaire de santé publique.

BIOSYNEX (FR0011005933 - ALBIO) annonce ce jour avoir signé avec le groupe VISIOMED (FR0011067669 - ALVMG) un contrat portant sur l'acquisition partielle d'un fonds de commerce composé de la branche de santé familiale du groupe VISIOMED (activités comprenant les dispositifs médicaux et les produits de parapharmacie non connectés).

Fort des synergies attendues, BIOSYNEX, qui bénéficie déjà d'une forte croissance de ses ventes en pharmacie en 2019, vise des positions de premier plan sur les marchés des TROD et des Autotests, de la tensiométrie, et de la thermométrie, avec des marques très fortes comme Exacto® et

Thermoflash®.

Larry ABENSUR, PDG de BIOSYNEX, ajoute : « Cette acquisition stratégique pour BIOSYNEX va

accélérer notre positionnement d'une entreprise engagée dans la médecine du futur.

Le renforcement de notre proximité avec les acteurs sur le terrain que sont les pharmaciens d'officine va concourir à améliorer notre visibilité auprès du consommateur final qui est de plus en plus acteur de sa propre santé, au travers des autotests et des programmes de prévention. »

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 2019 : 21 Janvier 2020, après Bourse.

À propos de BIOSYNEX

Créée en 2005 et basée à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d'utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public. Acteur majeur de la santé publique avec 160 collaborateurs et une gamme de 1700 références en France dont notamment le test Exacto® du dépistage du HIV, BIOSYNEX a reçu en novembre 2017 les prix de l'Innovation dans la catégorie Biotech & Science de la vie et le prix de la société cotée Euronext au palmarès national du Deloitte In Extenso Technology Fast 50.

