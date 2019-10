Biosynex : « Biosynex propose son test angine exacto pro streptatest à 1 »

« Suite à la décision du gouvernement de rembourser à partir du 1er janvier 2020, les tests de dépistage de l'angine réalisés par les pharmaciens, un avenant en date du 18 septembre 2019 a été signé entre l'Assurance Maladie et les syndicats des pharmaciens. Cette évolution de la règlementation a pour objectif d'intensifier la coopération entre les médecins et les pharmaciens et fixe les conditions et les tarifs de ce nouvel acte pharmaceutique.

Conformément aux recommandations des pouvoirs publics, BIOSYNEX proposera aux pharmaciens son TROD angine (Tests Rapides d'Orientation Diagnostique), EXACTO PRO STREPTATEST au prix de 1 € HT et ce, dès le 1er octobre 2019. »

