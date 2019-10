Biosynex : « Biosynex va doubler la production annuelle de son test de diagnostic de l'angine »

« Avec le passage à 1 euro du prix du test de détection de l'angine, Biosynex bénéficiera d'une position de 1er plan auprès des pharmaciens…

Suite à la décision du gouvernement de rembourser à partir du 1er janvier 2020, les tests de dépistage de l'angine réalisés par les pharmaciens, un avenant en date du 18 septembre a été signé entre l'Assurance Maladie et les syndicats des pharmaciens. Cette évolution de la règlementation a pour objectif d'intensifier la coopération entre les médecins et les pharmaciens et fixe les conditions et les tarifs de ce nouvel acte pharmaceutique. »

