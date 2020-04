Biosynex : Cessions des titres auto détenus par BIOSYNEX

17 avril 2020

INFORMATION REGLEMENTEE

Cessions des titres auto détenus par BIOSYNEX

A la suite de l'arrêt du programme de rachat annoncé par communiqué de presse en date du 7 avril 2020, BIOSYNEX SA a procédé à la cession de la totalité de ses actions auto-détenues entre le 7 et le 14 avril 2020.

Le détail des transactions est résumé ci-dessous :

Coordonnées de l'émetteur : BIOSYNEX SA - ISIN : FR0011005933 Mnemo : ALBIO CFI : ESVUFN

Marché de cotation : Euronext Growth

Intermédiaire : CACEIS

Dates de cession Nombre d'actions Prix de vente unitaire Total brut cédées 07/04/2020 92084 16,11 € 1 483 218 € 08/04/2020 88351 16,30 € 1 439 823 € 09/04/2020 91078 15,78 € 1 437 284 € 14/04/2020 162487 17,81 € 2 893 085 € Total 434000 16,71 € 7 253 409 €

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 180 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d'utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

Plus d'informations sur www.biosynex.com