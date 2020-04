Biosynex : Forte augmentation des résultats annuels 2019 - Croissance de 44% du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2020

Communiqué de presse Strasbourg, le 6 avril 2020, 18 h 00 FORTE AUGMENTATION DES RESULTATS ANNUELS 2019 Triplement du résultat d'exploitation

Doublement du résultat net CROISSANCE DE 44% DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1ER TRIMESTRE 2020 En M€ 2019 2018 Variation Chiffre d'affaires 34,2 31,2 + 10% EBE 2,0 0,9 + 128% Résultat d'exploitation 1,3 0,4 + 249% Résultat net 1,1 0,5 + 105% Le Conseil d'Administration de BIOSYNEX SA, réuni le 6 avril 2020 sous la présidence de Larry Abensur, a arrêté1 les comptes de l'exercice 2019, qui seront soumis à la prochaine assemblée générale des actionnaires, le 8 juin prochain. Hausse du chiffre d'affaires 2019 portée par la bonne dynamique de l'activité Grand Public En 2019, BIOSYNEX a réalisé un chiffre d'affaires de 34,2 M€, en hausse de 9,7% par rapport à l'exercice précédent. Le segment d'activité Grand Public (pharmacies et GMS) a contribué à cette performance grâce à la croissance des ventes des produits d'autotests, fer de lance du développement de BIOSYNEX. En intégrant la contribution de la filiale suisse, le chiffre d'affaires global atteint 35,2 M€, en hausse de 11,7%. La part export à 10,1 M€ poursuit sa bonne orientation avec une croissance de 7,6%, soit 0,7 M€. 1 Les procédures d'audit sur les comptes annuels de BIOSYNEX SA ont été effectuées. Le rapport de certification du commissaire aux comptes est en cours d'émission. 1

Confirmation de l'amélioration de la rentabilité Dans la continuité des performances réalisées au 1er semestre 2019, le Groupe affiche une augmentation de son taux de marge brute globale à 54,7% en 2019 contre 50,0% en 2018, soit une hausse de près de 5 points grâce à un meilleur mix produit davantage axé vers les marques propres et les autotests à plus forte valeur ajoutée. Le Groupe a poursuivi en 2019 ses investissements marketing pour les produits grand public comme l'autotest gluten et a effectué des recrutements supplémentaires de commerciaux pour mieux couvrir les secteurs géographiques stratégiques tant en France qu'à l'export. L'Excédent Brut d'Exploitation ressort en forte hausse à 2,0 M€ soit une progression de 128% par rapport à l'année précédente. Il s'établit à 5,9% du chiffre d'affaires contre 2,8% en 2018, soit une progression de 3 points. Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions et des autres produits et charges, le résultat d'exploitation atteint 1,3 M€, en progression sensible de 249% par rapport à 2018. Avec un résultat financier de -0,2 M€, un résultat exceptionnel de -0,2 M€ et un produit d'impôt lié au CIR de +0,2 M€, le résultat net 2019 ressort à 1,1 M€, soit plus du double de celui de 2018. Une structure bilancielle qui tient compte de l'acquisition des activités en santé familiale de VISIOMED GROUP Au 31 décembre 2019, le Groupe enregistre des fonds propres de 30,4 M€, en augmentation de 1,1 M€ par rapport au 31 décembre 2018 correspondant au résultat net de l'exercice. L'endettement net hors factor ressort à 7,2 M€ à fin 2019 contre 3,0 M€ à fin 2018. Il représente ainsi 23,8% des capitaux propres. La croissance de l'endettement s'explique par l'acquisition des activités en santé familiale de VISIOMED GROUP dont la comptabilisation a eu lieu le dernier jour de l'exercice. Retraitée de cet évènement, la dette nette du Groupe aurait affiché une forte décroissance en 2019. 2

Une activité au 1er trimestre 2020 en forte progression CA en M€ Variation à T1 2020 T1 2019 Variation périmètre Données non auditées constant** BIOSYNEX S.A. 12,9 8,9 +44,2% +22,9% Dont grand public 9,3 5,4 +73,2% +34,4% Dont professionnel 3,6 3,6 -0,7% -0,7% BIOSYNEX SWISS S.A. 0,7 0,4 +95,7% +95,7% Dont grand public 0,0 0,1 -16,6% -16,6% Dont professionnel 0,6 0,3 +117,9% +117,9% TOTAL GROUPE après retraitement* 13,4 9,2 +45,1% +24,4% *Retraitement CA intragroupe T1 2020 = (0,13) M€ Retraitement CA intragroupe T1 2019 = (0,02) M€ ** Hors impact acquisition activité santé familiale de VISIOMED GROUP intervenue le 31/12/2019 Au 1er trimestre 2020, BIOSYNEX S.A. a réalisé un chiffre d'affaires de 12,9 M€, en augmentation de 44,2% par rapport à la même période de l'exercice précédent, portée par l'activité Grand Public, qui a poursuivi sa forte progression entamée en 2019. Retraitée de l'effet périmètre lié à l'acquisition de l'activité de santé familiale de VISIOMED GROUP, la croissance organique reste très solide à +22,9%. Le Groupe a bénéficié sur la période d'une forte demande en matière d'instruments de prévention. En particulier, la seule gamme Thermométrie a enregistré une hausse de plus de 2,3 M€, soit près de 150% à périmètre constant. En intégrant la contribution de la filiale suisse, le chiffre d'affaires global atteint 13,4 M€, en progression de 45,1%. Au plan géographique, la croissance a été tirée par les ventes domestiques qui représentent 9,8 M€, en croissance de 50,0% en données publiées et de 24,2% à périmètre constant. En incluant BIOSYNESS SWISS, le chiffre d'affaires de l'export ressort en hausse de 33,4% à 3,6 M€ (24,9% à données comparables) Perspectives 2020 BIOSYNEX va poursuivre en 2020 sa stratégie de déploiement de ses solutions de tests de diagnostic rapide. Après le succès remporté par ses autotests HIV et Gluten, le lancement en pharmacie du TROD Angine remboursé par la Sécurité Sociale va permettre de consolider sa position d'acteur incontournable de la médecine du futur en constante adaptation avec son environnement et en totale proximité avec ses clients grand public ou professionnels. 3

La pandémie actuelle du Covid-19 a conduit BIOSYNEX à compléter son offre avec des tests qui répondent aux besoins du monde médical et aux contraintes de rapidité et de fiabilité des diagnostics. BIOSYNEX va proposer trois nouvelles solutions diagnostiques pour l'infection à Covid-19 : deux solutions en biologie moléculaire (PCR) et une solution en test sérologique rapide BIOSYNEX COVID- 19 BSS basé sur l'immunochromatographie, tel qu'annoncé par communiqué de presse en date du 26 mars dernier. Il convient de noter que le test rapide BIOSYNEX COVID-19 BSS est marqué CE et est commercialisable dans toute l'Europe. Pour la France, et sans que cela soit un obstacle à sa distribution, BIOSYNEX reste dans l'attente de la position de la Haute Autorité de Santé, s'agissant du remboursement des tests sérologiques par l'Assurance Maladie. Pour ce qui est des deux solutions de biologie moléculaire (PCR) proposées par BIOSYNEX, celles-ci figurent sur la liste des tests pris en charge par l'Assurance Maladie. Ces tests PCR et sérologiques devraient rentrer en jeu dans la stratégie de déconfinement qui va nécessiter un dépistage de masse. En parallèle, le Groupe a mis à la disposition de ses clients pharmaciens et GMS une gamme élargie d'instruments de mesure (dont le thermomètre sans contact Thermoflash® acquis auprès de VISIOMED GROUP) et de protection (gel hydroalcoolique, …). BIOSYNEX entend ainsi tirer parti de ses investissements de prospection à l'export, de la montée en puissance de sa force commerciale, des fortes synergies liées à l'acquisition du pôle santé familiale de VISIOMED GROUP et des pistes de diversification découlant des besoins de prévention du coronavirus pour réaliser un chiffre d'affaires 2020 attendu en forte croissance. La magnitude de celle-ci sera fonction du rythme d'approvisionnement des composants et des produits finis auprès de ses partenaires et sous-traitants, dont une partie est basée en Asie du sud-est. Point COVID 19 Au plan opérationnel, BIOSYNEX a adapté son mode de fonctionnement pour faire face aux impératifs de confinement et de protection de ses salariés. Les équipes support ont été invitées à télé-travailler tandis que les départements de production et de R&D poursuivent leurs activités sur le site d'Illkirch- Graffenstaden en adoptant toutes les consignes de sécurité pour se protéger du virus. Compte-tenu d'un fort niveau d'activité, le recours au chômage partiel sera l'exception. A ce jour, la société n'a pas eu recours à des prêts garantis par l'Etat ni procédé à des décalages de paiement de ses cotisations sociales et fiscales. L 'exercice 2019 a permis à BIOSYNEX d'engranger les fruits de sa stratégie de développement vers des produits à forte valeur ajoutée. Les succès commerciaux des Tests de Diagnostic Rapide démontrent la pertinence du savoir-faire du Groupe tant vis-à-vis des professionnels que du grand public, qui trouvent dans ces tests une réponse à leurs attentes de rapidité et de fiabilité appliquées à la prévention des maladies de notre

époque. L'irruption de la pandémie du Coronavirus nous montre une nouvelle fois que tester c'est sauver des vies », commente Larry Abensur, Président-Directeur Général de BIOSYNEX . 4

Prochaines communications : Réunion SFAF par conference call le mardi 7 avril 2020 à 14h30

À propos de BIOSYNEX Créée en 2005 et basée à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d'utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public. Acteur majeur de la santé publique avec 140 collaborateurs et une gamme de 1700 références en France dont notamment le test Exacto® du dépistage du HIV, BIOSYNEX a reçu en novembre 2017 les prix de l'Innovation dans la catégorie Biotech & Science de la vie et le prix de la société cotée Euronext au palmarès national du Deloitte In Extenso Technology Fast 50. Plus d'informations sur www.BIOSYNEX.com