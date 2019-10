Biosynex : Rapport d'activité du 1er semestre 2019

BIOSYNEX poursuit l'augmentation de son taux de marge brute globale à 53,1 % contre 49,9% au 1er semestre 2018 grâce à un meilleur mix produit et à la montée en puissance de ses marques propres.

Le chiffre d'affaires est réparti de la façon suivante : France : 12,7 M€ et Export 4,8 M€. L'export, dont la gamme professionnelle constitue 70% du chiffre d'affaires, représente 27,60% de l'activité globale du 1er semestre.

Le segment d'activité Grand Public (Pharmacies et GSM) dégage un chiffre d'affaires de 10,4 M€ et ressort en progression de 21 %. Cette progression soutenue a notamment été portée par la bonne dynamique des ventes des autotests HIV et gluten entre autres, fer de lance de la stratégie de développement de Biosynex.

En tenant compte l'activité de l'entité suisse non consolidée, le chiffre d'affaires pro-forma s'élève à 18,0 M€ en croissance de 12,5% par rapport au 30 juin 2018.

M€ - Données non auditées

Le résultat d'exploitation s'est, quant à lui, établi à 0,7 M€ au premier semestre 2019 contre 0,2 M€ au premier semestre 2018, soit une augmentation de 220 %.

Après intégration d'un résultat financier et d'un résultat exceptionnel non significatif et du crédit d'impôt recherche, le résultat net ressort positif à 0,60 M€ contre 0,20 M€ au 1er semestre 2018, soit une augmentation de 201 %.

Au 30 juin 2019, BIOSYNEX affiche des fonds propres à hauteur de 29,9 M€, en augmentation de 2,1% par rapport au 31 décembre 2018.

L'endettement net hors factor ressort à 3,8 M€ soit 12,7% des capitaux propres et en tenant compte des valeurs mobilières ce ratio ressort à 10.6% .

La trésorerie disponible s'élève à 0,51 M€.

Evénements significatifs du premier semestre 2019

En date du 25 mars 2019, le Ministre de la santé a facilité l'accès pour tous aux Tests Rapides d'Orientation Diagnostique (TROD) pour l'angine.

Evénements significatifs postérieurs au 1er semestre 2019 :

L'avenant 18 à la convention pharmaceutique relatif aux tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) de l'angine a été signé le 18 septembre par l'Union nationale des caisses d'assurances maladie, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) et la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF). L'objectif de cet avenant est « d'accompagner l'évolution des missions de santé publique des pharmaciens et de leur valorisation ». Ce texte fixe également la rémunération des pharmaciens pour la réalisation de ce TROD à compter du 1er janvier 2020. Cet avenant est significatif pour Biosynex acteur majeure dans ce domaine grâce à son test Streptatest ® .

Recherche et développement

Au cours du premier semestre 2019, BIOSYNEX a maintenu ses efforts d'innovation avec notamment la finalisation du développement de son premier test de biologie moléculaire destiné au diagnostic du paludisme en moins d'une heure et de façon extrêmement sensible. En parallèle de ce lancement, de nouvelles études cliniques vont être lancées en France et à l'international.

D'autres développements en biologie moléculaire sont en cours.

Concernant les tests rapides, un nouveau système de lecture de tests rapides destinés aux hôpitaux a été validé et une mise sur le marché pour de premières applications est prévu en fin d'année 2019.

Perspectives favorables

La société BIOSYNEX prépare au second semestre le lancement national du test angine dans les pharmacies à compter du 1/01/2020.

Fait à Eckbolsheim

Le 23 octobre 2019

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION