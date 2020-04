Biosynex fait une grosse plus-value sur son autocontrôle

Biosynex a cédé 434 000 actions autodétenues (4,75% de son capital) pour 7,25 M€. Les actions ont été vendues sur les séances des 7,8,9 et 14 avril dernier, à un cours moyen de 16,71 EUR. L'entreprise ne détient plus aucune de ses propres actions.

Le laboratoire fait preuve d'un bel opportunisme et réalise une superbe opération financière en un temps record. Un précédent communiqué de Biosynex montre en effet que 200 000 actions avaient été acquises dans le cadre d'un programme de rachat entre le 12 février et le 6 avril pour un prix de revient moyen unitaire de 3,30 EUR. Les 234 000 autres actions concernées avaient été rachetées auparavant, lors d'un précédent programme. Leur prix de revient unitaire ressortait à 2,877 EUR. Par conséquent, le coût d'achat brut des titres atteint 1,33 M€, selon nos calculs, et le prix de revente brut 7,25 M€. Soit une plus-value brute de 5,9 M€ environ.

Entretemps, Biosynex est devenue l'une des stars des "valeurs-Covid" de la cote française, pour les raisons que vous pouvez lire ici. On notera également que les dirigeants ont aussi opéré de nombreuses cessions récemment.