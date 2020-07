Croissance élevée du chiffre d'affaires semestriel : +146%

La répartition d'activité entre BIOSYNEX France et BIOSYNEX Suisse ressort pour le 1er semestre 2020 respectivement à 36,9 M€ et 11,7 M€, qui, compte-tenu du retraitement de 4,3 M€ d'opérations intragroupe, permet d'atteindre un chiffre d'affaires consolidé de 44,3 M€. Etant donné le très fort développement de sa filiale suisse, BIOSYNEX présentera des états financiers consolidés intégrant BIOSYNEX SA et BIOSYNEX Swiss SA lors de la publication de ses prochains résultats semestriels le 20 octobre 2020.

Le segment professionnel affiche un triplement de son activité avec un chiffre d'affaires de 22,2 M€, soit une hausse de 196,6% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Cette augmentation est portée par les ventes de tests sérologiques Covid-19 BSS qui représentent un montant de 13,4 M€ au 1er semestre 2020.

L'accord réalisé en mars dernier avec la société singapourienne Credo Diagnostics Biomedical Ltd a permis à BIOSYNEX de réaliser des ventes d'appareils et de tests virologiques rapides en PCR Covid de l'ordre de 1,4 M€ à fin juin 2020.

L'export affiche une croissance de 206,7% par rapport au 1er semestre 2019. L'activité à l'export a notamment été portée par les ventes en Europe de l'Ouest pour 8,0 M€ et en Afrique pour 2,8 M€. Au cours de la période, BIOSYNEX a tiré parti de ses efforts de prospection en Amérique du Sud entamés en 2019. Le référencement de nouveaux distributeurs pour les tests Covid-19 a permis de réaliser sur cette zone un chiffre d'affaires de 1,5 M€ (contre 0,1 M€ au 1er semestre 2019).

CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 ATTENDU EN FORTE AUGMENTATION

Fort de l'accélération du déploiement de ses tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) Covid-19 dans les pharmacies en France à la suite de l'arrêté gouvernemental du 11 juillet 2020, BIOSYNEX anticipe la poursuite d'une croissance élevée au second semestre. Cette dynamique bénéficiera également de l'ouverture de nouveaux canaux de dépistage, de la bonne tenue des produits de prévention vendus en pharmacie et de la montée en puissance des tests de dépistage Covid-19 à l'international.

Compte-tenu de la croissance d'activité du 1er semestre 2020, BIOSYNEX confirme une hausse très sensible de ses résultats.

Pour permettre à tous ses actionnaires d'accompagner la croissance d'activité du Groupe, il est rappelé que BIOSYNEX a procédé le 23 juin dernier à l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) donnant la possibilité de souscrire d'ici le 24 décembre 2021 à de nouvelles actions BIOSYNEX au prix unitaire de 10 euros en échange de 23 BSAR.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2020, le 20 octobre 2020, après Bourse.

La presse en parle : https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec plus de 180 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d'utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public.

Plus d'informations sur www.biosynex.com