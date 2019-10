Test angine remboursé en pharmacie: Biosynex leader des test de diagnostic rapide propose son test angine EXACTO PRO STREPTATEST à 1 

Une réponse immédiate aux recommandations des pouvoirs publics

Suite à la décision du gouvernement de rembourser à partir du 1er janvier 2020, les tests de dépistage de l'angine réalisés par les pharmaciens, un avenant en date du 18 septembre 2019 a été signé entre

l’Assurance Maladie et les syndicats des pharmaciens. Cette évolution de la règlementation a pour objectif d’intensifier la coopération entre les médecins et les pharmaciens et fixe les conditions et les tarifs de ce nouvel acte pharmaceutique.

Conformément aux recommandations des pouvoirs publics, BIOSYNEX proposera aux pharmaciens son TROD angine (Tests Rapides d’Orientation Diagnostique), EXACTO PRO STREPTATEST au prix de 1 € HT et ce, dès le 1er octobre 2019.

Biosynex, leader des tests de diagnostic rapide en France, bénéficiera d’une position de premier plan avec les pharmaciens pour rationaliser la prescription d'antibiotiques dans une affection touchant 9 millions de Français, contribuant ainsi à la lutte contre l'antibiorésistance. Afin d’encourager activement ce réflexe de prévention, la Medtech prévoit un vaste plan de formation à destination des pharmaciens désirant réaliser le test en officine.

EXACTO PRO STREPTATEST, un test de diagnostic rapide et fiable au prix de 1€ HT

EXACTO PRO STREPTATEST est un test de détection de l’angine à streptocoque de type A qui permet l’obtention du résultat en 5 à 10 minutes à partir d’un simple écouvillon avec une fiabilité très élevée.

Largement utilisé par les professionnels de la santé, EXACTO PRO STREPTATEST est le test référencé et mis à disposition par la CNAM depuis plus de 15 ans. Chaque année, le test est fourni à plus de 50 000 médecins libéraux. Ecoulé à plus de 30 millions d’unités depuis son entrée sur le marché, le test est devenu la référence des médecins de par sa fiabilité et sa facilité d’utilisation. C’est donc en toute confiance que les pharmaciens pourront recourir à ce TROD pour une prise en charge de leurs patients présentant des symptômes d’angine.

Suivant les recommandations des pouvoirs publics, BIOSYNEX s’engage à fournir aux officines EXACTO PRO STREPTATEST au prix de 1 € HT, et ce dès le 1er octobre 2019.

Afin de répondre aux besoins des professionnels de santé, BIOSYNEX anticipe un doublement de sa production annuelle.

Un programme de formation à destination des professionnels de la santé

La transformation du système de santé conduit à des évolutions structurantes pour les pharmaciens au bénéfice des patients. A ce titre, l’entrée en vigueur imminente du décret visant à faciliter l’accès pour tous aux TROD angine engendre un renforcement du rôle de proximité et de prévention des pharmaciens aux côtés des médecins généralistes des pédiatres et des ORL pour faciliter le parcours de soins du patient présentant un mal de gorge évocateur d’angine.

BIOSYNEX proposera un programme de formation multicanal répondant aux besoins et aux contraintes des pharmaciens. Formations e-learning, films, formations in situ sont autant d’outils déployés par BIOSYNEX pour permettre une parfaite mise en place du TROD en officine et assurer la meilleure information possible des pharmaciens.

Un enjeu majeur : la lutte contre l’antibiorésistance

BIOSYNEX, acteur engagé dans la lutte contre l’antibiorésistance répond ainsi au double objectif de la mesure gouvernementale:

Détecter rapidement l’angine d’origine bactérienne en donnant aux patients un accès facilité au dépistage grâce à la forte densité du réseau des officines ;

Améliorer le traitement de l'angine, affection courante mais trop souvent traitée à l'aide d'antibiotiques inutiles, coûteux et contreproductifs si l’infection est d'origine virale. Selon un rapport du comité ministériel de la santé1, 80% des angines sont dues à un virus et ne nécessitent donc pas d’antibiotiques.

En facilitant l’accès aux TROD, le gouvernement veut ainsi lutter à tout prix contre la surconsommation et le mauvais usage d'antibiotiques qui conduit au développement de résistances des bactéries.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2019, le 24 octobre 2019, après Bourse.

À propos de BIOSYNEX

Créée en 2005 et basée à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX est le seul acteur à maîtriser intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public. Acteur majeur de la santé publique avec 140 collaborateurs et une gamme de 1700 références en France dont notamment le test Exacto® du dépistage du HIV, BIOSYNEX a reçu en novembre 2017 les prix de l’Innovation dans la catégorie Biotech & Science de la vie et le prix de la société cotée Euronext au palmarès national du Deloitte In Extenso Technology Fast 50.

1 Dossier de presse comité interministériel pour la Santé en date du 25 mars 2019

