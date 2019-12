NEWS !!!! Haussier Cours d'entrée : 13.62 L'alsacien Biosynex décidé à tenter l'aventure sur Alternext

La petite société alsacienne spécialisée dans les tests de diagnostic rapide veut lever 2,7 millions d'euros pour assurer son développement à l'international.

Biosynex tente l'aventure boursière. Cinq ans après sa création, la petite société alsacienne spécialisée dans les tests de diagnostic rapide a annoncé hier qu'elle s'introduisait sur Alternext. Avec pour objectif une levée de fonds plutôt modeste : 2,7 millions d'euros. Quant au prix de l'action, il doit se situer entre 7,22 et 8,38 euros.



Pourquoi ce choix d'une mise sur le marché ? Tout d'abord parce que l'idée d'une reprise par un fonds scandinave, évoquée il y a un an, n'a finalement pas abouti. L'introduction en Bourse permet en outre à Biosynex de mieux se faire connaître. « Nous cherchons à accroître notre visibilité. C'est important lorsqu'il s'agit de conclure de nouveaux partenariats », explique Thierry Paper, le PDG de la jeune pousse. Car son modèle est fondé sur des associations avec des distributeurs, comme l'accord conclu avec l'américain Bio-Rad. Ce dernier, neuvième acteur mondial du diagnostic in vitro, commercialise les tests de dépistage de la mononucléose infectieuse développés par Biosynex. Et de nouveaux partenariats sont actuellement en discussion avec des majors du secteur.

Rentabilité attendue pour 2011



Biosynex compte au total 9 produits commercialisés, dont 4 tests phares, qui vont de la rupture prématurée des membranes foetales à la protection contre le tétanos, en passant par la mononucléose et le paludisme. Alors que le marché du diagnostic médical in vitro est évalué à 28,3 milliards d'euros, Biosynex ne s'intéresse qu'aux tests rapides, soit un marché de 12 milliards.



« Le marché est porteur, notamment dans les pays en développement, car l'absence d'infrastructures incite à utiliser des tests d'urgence », indique Thierry Paper.



Fait rare, Biosynex a réalisé des ventes dès sa première année d'existence. L'an dernier, le chiffre d'affaires a atteint le seuil symbolique du million d'euros. Il doit dépasser les 2,3 millions en 2011 avant de doubler, à 4,6 millions en 2012. Quant à la rentabilité, elle est attendue pour cette année, après une légère perte en 2010. Le résultat net doit tripler entre 2011 et 2012, à 1,5 million d'euros.



Au final, l'objectif de Biosynex est d'atteindre un leadership mondial, et une partie des fonds levés servira à embaucher un directeur des exportations. La société, qui veut développer ses ventes en Chine et aux Etats-Unis, espère en outre être préqualifiée en 2012 par l'Organisation mondiale de la santé pour diffuser largement son test de dépistage du paludisme.

L. BO., Les Echos