BJ's Wholesale : hausse de 26% du BPA ajusté au 2e trimestre

22/08/2019 | 13:49

BJ's Wholesale affiche au titre de son deuxième trimestre comptable (clos le 3 août) un bénéfice net ajusté de 55,1 millions de dollars, soit 39 cents par action, un BPA en progression de 25,8% en comparaison annuelle.



Le groupe de distribution par magasins-entrepôts a vu son EBITDA ajusté s'accroitre de 7,1% à 153,2 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires en progression de 1,1% à 3,3 milliards (+1,6% à entrepôts comparables et hors impact essence).



BJ's Wholesale confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, à savoir un bénéfice net entre 200 et 212 millions de dollars (1,42 à 1,50 dollar par action) et des revenus entre 12,9 et 13,2 milliards.



