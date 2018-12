Accord avec les associations de défense de l'environnement sur des projets hydroélectriques

BKW et les associations de défense de l'environnement sont parvenues à un accord sur plusieurs projets de centrales hydrauliques. Elles concilient ainsi la protection de l'environnement et les intérêts des utilisateurs. C'est un résultat positif issu de nombreuses années de discussions.

Les longues discussions menées pendant plusieurs années entre les associations de défense de l'environnement et BKW ont abouti. BKW et les associations WWF Suisse, Pro Natura, Aqua Viva et Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage sont parvenues à un accord sur la protection et l'utilisation des eaux.



Un compromis a été trouvé

Sur des eaux présentant une grande valeur écologique, BKW ne poursuivra pas plusieurs projets relatifs à de petites centrales hydroélectriques. Cela concerne la Gasterntal, y compris les gorges de Klus, tout le cours supérieur du Kiental ainsi que certains cours d'eau du Saanenland. Le projet «Schattenhalb 4» est abandonné et le ruisseau Rychenbach reste intact. Un groupe d'accompagnement va optimiser les projets de petites centrales hydroélectriques de Sousbach et Hondrich d'un point de vue écologique et assurer une mise en œuvre plus rapide. Des projets éventuels sur l'Iffigbach et le cours inférieur du Kiental ont été exclus de cet accord.



Un signal en direction des autorités et de la politique

Les résultats des discussions communes présentent de nombreux avantages: moins de conflits, une plus grande sécurité dans la planification, une utilisation plus efficace des ressources, y compris du côté des autorités et, en fin de compte, un pas en avant dans le cadre de la stratégie énergétique et de la protection des eaux.

L'accord obtenu entre les associations et BKW doit également être compris comme un signal à destination des autorités et du monde politique dans le canton de Berne: les parties impliquées souhaitent que le caractère contraignant de la renonciation y soit aussi établi.