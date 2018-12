Antje Kanngiesser rejoint la direction du groupe

Le conseil d'administration de BKW SA a élu aujourd'hui Dr. Antje Kanngiesser comme membre de la direction du groupe BKW à partir du 1er janvier 2019. En tant que responsable du secteur d'activité «Group Markets & Services», elle est non seulement en charge de la distribution d'électricité et des prestations énergétiques, mais aussi de sujets à l'échelle du groupe, tels que les plateformes clients numériques, les Business Services, la régulation, l'analyse de marché et le droit. La direction du groupe compte donc de nouveau cinq membres. Le domaine des prestations se rapproche de la direction du groupe. Les responsables des trois domaines BKW Engineering, BKW Building Solutions et BKW Infra Services font désormais partie de la direction élargie du groupe.

La juriste titulaire d'un doctorat et d'un Executive Master of Business Administration de l'IMD Lausanne travaille chez BKW depuis 2014. Elle a d'abord été secrétaire générale pendant un an, puis responsable de la conduite du groupe et membre de la direction élargie de 2015 à 2017 et responsable Marché et Services depuis.

Suite à la transformation de l'entreprise, le passage au numérique des principales fonctions interdisciplinaires et de distribution, ainsi que les sujets légaux et réglementaires internationaux prennent de l'importance. En sa qualité de juriste, Antje Kanngiesser représentera ces aspects à la direction du groupe BKW pour la première fois. Antje Kanngiesser a la double nationalité germano-suisse et elle vit avec sa famille à Morat.

A partir du 1er janvier 2019, le secteur des services se rapproche de la direction du groupe. Les responsables des trois grands domaines, Michael Schüepp, Mathias Prüssing et Werner Sturm, font désormais partie de la direction élargie de BKW. Avec BKW Engineering, Michael Schüepp dirige un réseau de plus de 2500 ingénieurs et planificateurs qui planifie et réalise de grands projets d'infrastructure en Europe. Mathias Prüssing est CEO de BKW Building Solutions, un réseau suisse rassemblant plus de 1500 installateurs proposant des solutions dans le secteur de la technique du bâtiment et de l'efficacité énergétique. Werner Sturm dirige BKW Infra Services et gère un secteur regroupant plus de 1200 collaborateurs qui couvre l'achat des infrastructures réseaux complexes dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, des télécommunications et des transports. Martin Schweikert, responsable de la communication d'entreprise de BKW, reste membre de la direction élargie du groupe.

Les nouveaux membres de la direction élargie continuent de rendre compte aux membres compétents de la direction du groupe. Ces nominations n'ont pas d'effet sur la structure organisationnelle de BKW SA. Vous trouverez un organigramme correspondant en cliquant sur le lien suivant.