BKW AG : le retour en grâce ?

Avec une hausse de 12% en fin de matinée, à 72,10 CHF, BKW AG est l'une des belles surprises de la séance à Zurich, où les indices piquent du nez. Le fournisseur d'énergie bernois a amélioré ses revenus au 1er semestre et plus encore ses résultats, notamment un bénéfice net de 201 MCHF, supérieur de près de 60% à celui qui avait été réalisé un an plus tôt. Cette solide performance dépasse les attentes de la place et permet a management de viser plus haut que prévu sur la totalité de l'exercice : le résultat opérationnel (Ebit) devrait s'établir entre 350 et 370 MCHF, pour une fourchette initiale de 320 à 340 MCHF.Les chiffres semestriels dépassent les prévisions de Baader Helvea de 7% au niveau des revenus et de 21% côté Ebit. L'analyste Jorg Schirmacher recommande à ses clients d'acheter le titre en visant 90 CHF. Dans un secteur de l'énergie qui peine depuis longtemps à sortir de l'ornière, BKW est une bonne surprise de la rentrée, d'autant que le titre affiche un parcours 2019 très décevant en bourse.