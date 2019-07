BKW Building Solutions continue à grandir

BKW continue de renforcer son champ de compétence Building Solutions. Trois entreprises prospères rejoignent le groupe de services: ASAG Air System AG, spécialisée dans la ventilation et la climatisation, ainsi que les deux entreprises d'installations électriques Hensel AG et b+s Elektro Telematik AG. Ces trois sociétés complètent à la perfection le réseau d'entreprises national de BKW Building Solutions aussi bien au niveau géographique que technique.

L'entreprise d'installation et de planification ASAG Air System AG dispose de plus de 20 ans d'expérience et d'une grande compétence dans les domaines de la ventilation, de la climatisation et de la technique énergétique. L'entreprise accompagne sa clientèle depuis la planification jusqu'à l'entretien en passant par la réalisation. ASAG Air System AG vient compléter géographiquement BKW Building Solutions dans la Haute Argovie. Depuis son siège situé à Langenthal (BE), l'entreprise est active jusqu'à Berne, Lucerne, Zurich et Bienne.

L'entreprise d'installations électriques Hensel AG basée dans la ville de Zurich appartient désormais aussi à BKW Building Solutions. Elle offre ses services dans les domaines des installations électriques et de la télématique. Elle est dirigée en quatrième génération par Alex Hensel et peut se prévaloir de plus de 100 années de succès. En rejoignant BKW Building Solutions, l'entreprise pourra désormais continuer de renforcer son excellente position et profitera de son intégration dans un réseau puissant.

BKW Building Solutions est également renforcée par l'entreprise traditionnelle b+s Elektro AG. Cette entreprise fondée en 1989 et dont le siège est à Ormalingen (BL) est active dans les secteurs de l'électricité, de la télématique et du solaire. Elle va être fusionnée avec le groupe Elektro Naegelin qui appartient également à BKW Building Solutions depuis le milieu de l'année 2018. Ce dernier renforce donc ses compétences actuelles et étend sa présence sur l'ensemble de la région bâloise.

Au total, avec ASAG Air System AG, Hensel AG et b+s Elektro AG, ce sont 140 collaborateurs qui rejoignent BKW Building Solutions. Le réseau de technique du bâtiment de BKW qui couvre l'ensemble de la Suisse poursuit son expansion avec succès et propose à sa clientèle des prestations complètes d'un seul tenant dans les domaines de l'électricité, du solaire, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, du froid, des sanitaires et de la ferblanterie.