BKW Building Solutions reprend E3 HLK

BKW Building Solutions, le groupe dédié à la technique du bâtiment de BKW, poursuit son implantation dans l'est du pays. Il complète son réseau dans la région de Saint-Gall, Winterthour et Kriens avec la société de renom E3 HLK. Grâce aux activités dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, BKW Building Solutions peut ainsi desservir une grande partie de la Suisse orientale et étendre son réseau national d'entreprises d'installations électriques dans la technique du bâtiment.

La société E3 HLK est devenue en peu de temps un prestataire incontournable de la technique du bâtiment en Suisse orientale. Elle dispose en effet d'une grande expertise dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la climatisation et jouit d'une excellente réputation. E3 HLK emploie actuellement 70 collaborateurs et intervient depuis trois sites: Saint-Gall, Winterthour et Kriens.

Mathias Prüssing, CEO de BKW Building Solutions, se dit fier de cette acquisition: «Avec E3 HLK, nous avons pu intégrer dans notre groupe une société parfaitement gérée. Ensemble, nous mettrons tout en œuvre pour pérenniser cette belle réussite.» La direction restera entre les mains des deux fondateurs Remo Spescha et Maurizio Ceotto, qui poursuivront le voyage avec le personnel expérimenté. Remo Spescha se réjouit: «Nous sommes ravis, dorénavant, de pouvoir apporter nos compétences au réseau d'entreprises. Il s'agit maintenant de poursuivre la croissance en coopération avec BKW Building Solutions.» Maurizio Ceotto déclare quant à lui: «Nous sommes convaincus que cette situation profitera aux deux parties.»

Cette reprise permet au réseau de BKW Building Solutions de consolider davantage son positionnement sur le marché dans l'est du pays. Le marché de la technique du bâtiment est en pleine croissance. Les bâtiments consomment près de la moitié de l'énergie utilisée en Suisse. Cela implique un potentiel d'efficacité considérable. Avec désormais environ 1700 collaborateurs, BKW Building Solutions contribue de manière significative à améliorer l'efficacité énergétique du parc immobilier suisse et offre à ses clients des solutions d'avenir efficaces et intelligentes.