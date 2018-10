BKW Engineering continue d’étendre son réseau

Au cours des dernières semaines, BKW a une nouvelle fois réussi à renforcer son réseau Engineering par des compétences spécifiques. Quatre nouvelles entreprises rejoignent BKW Engineering et renforcent fortement le groupe dans les domaines des équipements techniques du bâtiment, de la planification du trafic, du Building Information Modelling et de la planification générale. BKW Engineering fait partie des plus grands groupes d'ingénierie de l'espace germanophone.

Ces dernières années, BKW Engineering s'est positionnée avec succès sur le marché des services d'ingénierie. Avec un ancrage régional et un réseau international, elle fait depuis partie des plus importants fournisseurs de l'espace germanophone. Forte à ce jour de 2400 planificateurs et ingénieurs, BKW Engineering dispose d'un puissant réseau de compétences en Allemagne, en Autriche et en Suisse et propose aux clients une gamme complète de prestations dans la planification et le conseil de projets complexes pour l'énergie, l'environnement et les infrastructures.

Le cabinet d'ingénierie emutec GmbH, dont le siège est à Norderstedt près de Hambourg, est un planificateur expérimenté pour l'équipement technique et innovant du bâtiment. Grâce à sa structure organisationnelle des segments de marché fortement tournée vers la clientèle, emutec GmbH couvre de nombreux domaines dans la technique de l'énergie, du bâtiment et de l'environnement. L'entreprise a été fondée en 2002 et est entretemps devenue un groupe d'ingénieurs actifs dans toute l'Allemagne. Elle emploie 160 collaborateurs sur huit sites en Allemagne.

IHB GmbH, dont le siège se situe à Leipzig, est un cabinet d'ingénierie bien établi et présent dans toute l'Allemagne dans le domaine des services de planification, de conseil et de supervision des travaux. IBH se consacre principalement à la planification du trafic, à la conception des routes et aux travaux publics sans oublier la planification environnementale et l'aménagement territorial. IHB GmbH assiste le donneur d'ordre depuis la détermination de variante jusqu'aux processus d'appel d'offres, en passant par la création du droit de superficie. L'entreprise emploie actuellement plus de 60 personnes.

Le cabinet d'ingénierie Prof. Dr.-Ing. Vogt Planungsgesellschaft mbH travaille depuis 25 ans dans les domaines des projets de construction, de la statique des constructions et de la direction des travaux. Il s'est spécialisé dans les bâtiments du secteur de la santé et des cliniques. Il exerce ses activités dans toute l'Allemagne et emploie plus de 40 collaborateurs à Leipzig. Le fondateur et copropriétaire est Werner Vogt, ingénieur diplômé, qui a également été professeur ordinaire de construction métallique à l'université pour la technique, l'économie et la culture de Leipzig (HES).

Fort de 130 collaborateurs, le groupe IKK fait partie des principaux bureaux d'études autrichiens pour le bâtiment et le génie civil. L'entreprise est un fournisseur complet dans le secteur de la construction. Ses prestations comprennent la planification et le conseil ainsi que la gérance de la construction pour l'environnement, le bâtiment et le génie civil. Hydroconsult et TBH font également partie de ce groupe et complètent l'éventail de prestations. Le premier nommé propose le génie hydraulique, les systèmes hydrauliques, l'hydrologie et la métrologie et le second une offre complète en architecture, en conception de structures, en technique du bâtiment et électrotechnique.

Avec les récents compléments à Leipzig, à Norderstedt et à Graz, il a été possible de renforcer encore davantage le réseau de BKW Engineering par des compétences spécifiques et de développer aussi les activités en Autriche. Les entreprises resteront sous la direction de leurs dirigeants actuels. BKW Engineering permet à ces entreprises d'accéder à un large éventail de nouvelles compétences, à une zone de chalandise potentiellement plus vaste ainsi qu'à des possibilités de coopération. Elles peuvent en outre aussi proposer leur expertise à d'autres entreprises du réseau et poursuivre ainsi leur développement.