BKW Engineering rachète osd office for structural design

BKW Engineering élargit son réseau en absorbant osd office for structural design. L'entreprise est experte en conception de structures porteuses et de façades, ainsi qu'en physique de la construction. En étroite collaboration avec des maîtres d'ouvrages, des architectes et des planificateurs spécialisés, le bureau réalise des projets de construction ambitieux en Suisse et à l'étranger. L'acquisition renforce le site de Francfort de BKW Engineering à la fois techniquement et stratégiquement.

Le réseau de BKW Engineering continue de se développer en Allemagne. Le bureau office for structural design (osd) employant environ 25 personnes a été fondé en 2002. Il s'occupe d'ingénierie globale dans les domaines de la conception de structures porteuses et de façades, ainsi que dans celui de la physique de la construction. En étroite collaboration avec des maîtres d'ouvrages, des architectes et des planificateurs spécialisés, le bureau réalise des projets de construction ambitieux, renommés et durables en Suisse comme à l'étranger. Il participe avec succès à des concours à partir desquels de nombreux projets ont déjà pris forme. La photo montre la Frankfurt School of Finance and Management à Francfort, où osd a pu appliquer toutes ses compétences avec succès.

En rachetant office for structural design (osd), BKW Engineering étoffe son portefeuille existant sur le site de Francfort sur les plans technique et stratégique et renforce son positionnement dans le domaine de la durabilité et de l'efficacité des ressources. Les actionnaires d'osd espèrent que l'affiliation au réseau de BKW Engineering permettra à la jeune entreprise de se développer rapidement.

MM. Klaus Fäth et Harald Kloft gèrent la société stratégiquement et encadrent essentiellement les activités liées aux concours. Harald Kloft dirige l'Institut de conception de structures porteuses à l'université de technologie de Brunswick, tandis que Klaus Fäth enseigne au département Architecture de l'université des sciences appliquées de Francfort (UAS). En parallèle de leurs activités d'enseignement et de recherche, ils continueront de travailler au sein du réseau de BKW Engineering en qualité de consultants chargés de la stratégie et des concepts. Florian Mähl et Martin Schneider dirigeront office for structural design d'un point de vue opérationnel et le représenteront à l'externe avec MM. Kloft et Fäth.