BKW bien positionnée sur des marchés en pleine croissance

Malgré les effets négatifs des prix de l'électricité, BKW a de nouveau enregistré un excellent résultat opérationnel en 2018. Cela s'explique principalement par la poursuite de l'expansion de l'activité de services, le développement continu des nouvelles énergies renouvelables et la gestion toujours aussi rigoureuse des coûts. Le chiffre d'affaires a progressé de 7% pour atteindre 2675 millions de CHF. Le résultat d'exploitation (EBIT) de 417 millions de CHF est en hausse de 10% par rapport au très bon résultat de l'exercice précédent. Le bénéfice net comparable a augmenté de 11% et s'élève à 239 millions de CHF.

Mio. CHF 2017 2018 Chiffre d'affaires 2503 2675 +7% Résultat d'exploitation (EBIT) présenté 379 417 Résultat d'exploitation (EBIT) comparable 368 364 -1% Bénéfice net présenté 271 203 Bénéfice net comparable 215 239 +11%

En excluant l'effet spécial sans incidence sur les liquidités du changement de primauté opéré au niveau de la Caisse de pension BKW, le résultat d'exploitation (EBIT) s'est établi à 364 millions de CHF, en baisse de seulement 1% par rapport à l'exercice précédent, malgré le fort impact négatif des prix de l'électricité (-80 millions de CHF). Le bénéfice net présenté atteint 203 millions de CHF. Il a été affecté par la performance négative des fonds de désaffectation et fonds de gestion qui avaient affiché un excellent rendement au cours de l'exercice précédent. En moyenne à long terme, les fonds ont dégagé un rendement réel nettement supérieur à 2%. Le bénéfice net comparable, corrigé du rendement prévu des fonds et de l'effet spécial lié à la caisse de pension, s'élève à 239 millions de CHF, soit 11% de plus que pour l'exercice précédent.

2018 a de nouveau été une année de croissance pour BKW, fournisseur de prestations énergétiques et de services d'infrastructure. Fin 2018, elle employait 7300 collaborateurs (dont environ 600 apprentis). Ainsi, les effectifs ont plus que doublé depuis 2014. BKW a investi au total 485 millions de CHF. Deux tiers de cette somme ont été investis dans des domaines à forte croissance et un tiers dans l'entretien des installations, principalement au niveau du réseau.

BKW offre à ses actionnaires un dividende élevé et stable. Comme pour l'exercice précédent, elle propose à l'assemblée générale de verser un dividende de 1,80 CHF par action.

Croissance rentable de l'activité de services

BKW est en passe de devenir le fournisseur leader de prestations énergétiques et de services d'infrastructure. Plus des deux tiers de ses effectifs travaillent aujourd'hui dans l'activité de services. Avec un chiffre d'affaires de 881 millions de CHF (+20%), les prestations de service représentent déjà plus de 30% du chiffre d'affaires, avec une marge EBIT en hausse de 7% malgré les coûts d'acquisition et d'intégration. Grâce à une progression de l'EBIT supérieure à la moyenne de 26%, l'activité de services poursuit sa croissance rentable.

Le groupe BKW est un réseau international de plus de 100 entreprises, parfaitement positionné sur des marchés en forte croissance. Avec un ancrage régional et un réseau international, elle offre à ses clients de vastes compétences pour des solutions d'avenir dans l'énergie et les infrastructures. Le groupe consacré à l'activité de services s'attend à une nouvelle accélération de la croissance grâce à la numérisation des infrastructures. En effet, celle-ci modifie la façon dont les bâtiments et les infrastructures sont planifiés, construits, utilisés et gérés. Une demande croissante se fait également sentir en matière de solutions pour une conception intelligente et respectueuse du climat des espaces de vie urbains. Bientôt, les trois quarts de la population résidentielle vivront dans des zones urbaines, ce qui entraînera de nouveaux défis sur le plan de l'efficacité énergétique des bâtiments et accélérera le développement des infrastructures dans les domaines de l'énergie, de l'eau, des télécommunications et des transports. Avec son réseau d'entreprises, le groupe BKW contribue de manière significative à l'élaboration de solutions durables à cet égard.

D'importants investissements dans l'avenir énergétique

Avec 555 millions de CHF, l'activité Réseaux a enregistré une prestation globale légèrement inférieure à celle de l'exercice précédent (-4%). Les réseaux restent une ancre de stabilité pour BKW. En même temps, le réseau électrique constitue également un élément clé de l'avenir énergétique. En 2018, BKW a investi plus de 120 millions de CHF dans son infrastructure de réseau. En rendant le réseau intelligent, elle contribue de manière significative à la conversion du système énergétique et permet l'intégration des nouvelles énergies renouvelables et décentralisées.

Réorientation réussie de l'activité Energie

Dans l'activité Energie, la baisse des prix de l'électricité (-80 millions de CHF) a pu être compensée en grande partie. Cela est dû entre autres au négoce, aux prestations de vente qualifiées avec des produits d'électricité sur mesure, à une gestion cohérente des coûts et à la croissance de la production issue des nouvelles énergies renouvelables. Globalement, la contribution de l'activité Energie à l'EBIT n'a diminué que de 16 millions de CHF.

BKW tourne son activité Energie vers l'avenir. Pour ce faire, elle mise sur un parc de centrales d'énergie géographiquement et technologiquement diversifié dans toute l'Europe. Les importants investissements dans les nouvelles énergies renouvelables portent leurs fruits. La production a augmenté de 10% dans ce domaine. Les parcs éoliens en France, raccordés au réseau fin 2017, ont tout particulièrement contribué à cette augmentation.

La réorientation de l'activité Energie implique également la désaffectation de la centrale nucléaire de Mühleberg. Le plus grand projet de BKW a franchi une étape importante en 2018: la décision de désaffectation est juridiquement conforme et la procédure en vue de la désaffectation a été menée à bien. Cela ouvre la voie à la première désaffectation d'un réacteur de puissance en Suisse. La planification et le financement du plus grand projet actuel de BKW sont également assurés. La centrale nucléaire de Mühleberg sera déconnectée du réseau le 20 décembre 2019, puis démantelée de manière sûre et efficace.

Perspectives

Le résultat de l'activité Energie sera pénalisé par la baisse des prix de l'électricité pour la dernière fois en 2019. Les prix de l'électricité fixés, historiquement bas, qui affectent encore BKW aujourd'hui, auront à nouveau un impact négatif important sur les résultats en 2019. Comme au cours des exercices précédents, BKW s'efforcera de compenser en grande partie ces effets négatifs par une gestion performante des activités liées à l'énergie et une gestion des coûts toujours aussi rigoureuse. L'activité Réseaux devrait connaître une évolution stable assortie d'une contribution toujours aussi forte au résultat d'exploitation. Le développement rapide des activités de services sera également maintenu pendant l'exercice 2019, afin que l'on puisse s'attendre à une nouvelle contribution accrue au résultat d'exploitation opérationnel.

Pour l'exercice 2019, BKW prévoit un résultat d'exploitation comparable de l'ordre de 320 à 340 millions de CHF.