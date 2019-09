BKW et swisspro créent une solution suisse solide dans la technique du bâtiment

BKW et swisspro group AG unissent leurs forces: sous l'égide de BKW Building Solutions, un leader suisse des solutions complètes dans les domaines de l'électrotechnique, des TIC et de l'automation des bâtiments voit le jour. Le regroupement des deux entreprises permet de proposer une alternative suisse aux grands concurrents internationaux dans le domaine de la technique du bâtiment. swisspro complète parfaitement l'offre de prestations existantes de BKW sur le plan géographique, mais également en ce qui concerne les prestations et les clients.

Fondée en 1999, swisspro group AG est une entreprise qui opère dans le domaine des solutions TIC et d'automation des bâtiments ainsi que des installations électriques. Depuis sa création, swisspro n'a cessé de croître et comprend désormais six filiales regroupées en une structure de holding. Elle emploie actuellement plus de 1100 collaborateurs à son siège situé à Urdorf (ZH) ainsi que sur ses 18 sites partout en Suisse. En 2018, swisspro a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 210 millions de CHF. L'entreprise est principalement active dans la construction et l'entretien électrotechnique de biens immobiliers industriels et pour les PME ainsi que dans les solutions TIC pour les entreprises. Elle dispose d'une image d'excellence en tant que prestataire de services technologiques.

L'alternative suisse sur le marché de demain

Actuellement, le marché en pleine croissance de la numérisation et de l'automatisation des biens immobiliers industriels et commerciaux est majoritairement dominé par de grands groupes dont le siège se situe à l'étranger. Avec l'achat de swisspro, BKW élargit résolument son domaine d'activité dans ce domaine pérenne et axé sur la technologie. Ainsi, BKW Building Solutions devient un prestataire leader dans le domaine des solutions TIC et d'automation des bâtiments ainsi que de l'électrotechnique. Elle apporte simultanément aux propriétaires du groupe swisspro une solution de relève suisse qui assurera la poursuite du développement de leur entreprise et protégera les emplois en Suisse.

swisspro dispose d'une grande complémentarité avec BKW en matière de prestations, de segment de marché et de clientèle ainsi que d'ancrage géographique. Grâce à son réseau d'entreprises, BKW Building Solutions a développé une bonne couverture régionale sur le marché des solutions électriques et de technique du bâtiment et sa croissance ne se fera donc plus que de manière complémentaire. Le groupe swisspro propose des solutions complètes pour les grandes entreprises, les PME et les pouvoirs publics dans toute la Suisse. De par son orientation vers les projets de grande envergure et les activités de service exigeant des technologies de pointe, swisspro renforcera et complétera les compétences du réseau actuel de BKW Building Solutions.

Un partenaire fort dans le réseau d'entreprises de BKW

Conformément à la stratégie d'acquisition appliquée jusqu'ici, swisspro fera son entrée dans le réseau d'entreprises de BKW en tant que marque autonome. Les deux propriétaires actuels, Johann Jann et Mauro Dal Bosco, ainsi que les autres membres de la direction, Bernard Frossard et Peter Winkler continueront à gérer les affaires opérationnelles de swisspro. Il n'y aura pas de changements pour les mandants, partenaires et collaborateurs.

BKW acquiert l'intégralité de swisspro group AG. La conclusion de la transaction est encore sous réserve de l'approbation de la COMCO.

Vous pouvez regarder ici un court-métrage sur l'achat de swisspro avec des déclarations de Suzanne Thoma, CEO de BKW et de Johann Jann, CEO du groupe swisspro. Vous le trouverez également sur les canaux de réseaux sociaux de BKW: Twitter, LinkedIn et YouTube.