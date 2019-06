BKW fonde une société de technique du bâtiment et prévoit de créer des emplois dans la région du Mittelland

Le groupe BKW renforce ses activités dans les domaines de l'électrotechnique et de la technique du bâtiment dans la région d'Argovie-Soleure en créant une société de technique du bâtiment. La nouvelle société opérationnelle aura son siège à Soleure et se présentera sous la marque AEK, ancrée au niveau régional. BKW intensifie ainsi sa présence dans une région attrayante sur le plan des logements et du travail - et prévoit de créer environ 200 nouveaux emplois au cours des prochaines années.

En créant une société de technique du bâtiment dans la région d'Argovie-Soleure, le groupe BKW poursuit sa trajectoire de développement. BKW consolide ce champ de compétence en Suisse avec beaucoup d'engagement depuis plusieurs années. D'autant plus que la demande de solutions en matière d'énergie et de technique du bâtiment respectueuses du climat augmente fortement et que le taux de rénovation du parc immobilier est également en hausse.

Selon Mathias Prüssing, CEO de BKW Building Solutions, la région d'Argovie-Soleure est l'une des régions de Suisse qui connaît la plus forte croissance sur le plan économique et de l'habitat. Il souligne que «grâce à la nouvelle société de technique du bâtiment, près de 200 nouveaux emplois seront créés au cours des prochaines années. C'est un bon signe pour le marché de l'emploi local. De plus, nous pourrons offrir à nos clients privés et professionnels du Mittelland des solutions complètes, tous corps de métier confondus - des systèmes électriques, sanitaires et de chauffage aux solutions d'e-mobilité et solaires, en passant par la climatisation et le froid.

L'entreprise nouvellement créée sera directement rattachée à BKW Building Solutions, mais opérera sous la marque AEK, établie localement.