BKW rachète les allemands KFP Ingenieure et KFP Ingenieure Brandschutz

Berne (awp) - Le groupe bernois BKW poursuit son expansion dans le domaine de l'ingénierie. Il annonce lundi le rachat des allemands KFP Ingenieure et KFP Ingenieure Brandschutz, qui rejoignent le réseau BKW Engineering.

Les sociétés allemandes sont actives notamment dans la physique du bâtiment, le conseil en énergie, la protection incendie et les contrôles et vérifications. Il s'agit d'une "optimisation à la fois technique et géographique", relève le groupe.

Les deux entreprises ont été fondées en 1972 et occupent 90 employés. Elles jouissent d'"une riche expérience dans la construction de bâtiments", souligne le communiqué. Le prix des acquisitions n'a pas été dévoilé.

BKW Engineering regroupe plus de 35 entreprises allemandes, autrichiennes et suisses sous le même toit, tout en permettant un ancrage régional qui s'appuie sur la mise en réseau. Plus de 3000 spécialistes en font partie, sur 65 implantations des trois pays concernés. Le groupe BKW, actif dans l'énergie et les infrastructures, est établi à Berne et compte 8000 employés.

op/fr