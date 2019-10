BKW s'empare de l'allemand Office for structural design

Berne (awp) - BKW poursuit ses emplettes. Renforçant une nouvelle fois leur unité active dans les techniques du bâtiment, les ex-Forces motrices bernoises ont acquis la société allemande Office for structural design (OSD), firme spécialisée dans la conception de structures porteuses et de façades. Le groupe énergétique bernois ne dévoile pas le montant de l'opération.

Employant quelque 25 salariés, le bureau d'ingénieurs établi à Francfort réalise des projets de construction ambitieux en Suisse et à l'étranger en étroite collaboration avec des maîtres d'ouvrages, des architectes et des planificateurs spécialisés, écrit jeudi BKW. L'entreprise fondée en 2002 sera intégrée dans l'unité BKW Engineering.

Pas plus tard que mercredi, BKW avait fait part de la reprise de LTB Leitungsbau, firme comptant au rang des trois principaux acteurs dans le secteur allemand des lignes aériennes et employant quelque 400 salariés. Ces dernières années, le producteur et distributeur d'énergie contrôlé par le canton de Berne a multiplié les acquisitions afin de diversifier ses activités.

Le 26 septembre dernier, le groupe avait annoncé le rachat du bureau d'architecture Ingenhoven architects, basé à Dusseldorf. Trois jours plus tôt, il s'était emparé de la société autrichienne Daninger & Partner Ziviltechniker, sise pour sa part à Graz, non sans avoir acquis une semaine auparavant le prestataire de services zurichois Swisspro Group, un spécialiste des technologies de l'information et de la communication ainsi que de l'automation des bâtiments employant plus de 1100 collaborateurs.

vj/jh