Croissance tirée par les activités de services

Au premier semestre 2018, le groupe BKW enregistre de nouveau un très bon résultat. Avec la croissance rapide et rentable des activités de services, BKW a connu une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires malgré le contexte marqué par des effets négatifs persistants dus aux prix de l'électricité. Comme l'électricité est généralement vendue environ trois ans à l'avance, les chiffres actuels continuent de subir l'influence des prix bas record des années 2015 et 2016. Grâce à une gestion active des activités liées à l'énergie et à d'autres réductions de coûts, la baisse des recettes due à ce phénomène a pu être pratiquement compensée. Les effets négatifs liés aux prix de l'électricité devraient se maintenir jusqu'à la fin de l'année 2019. Une amélioration dont BKW profitera significativement se dessine à cet horizon.

Mio. CHF Semestre 2017 Semestre 2018 Variation Chiffre d'affaires 1262 1281 +2% Résultat d'exploitation opérationnel (EBIT) 182 224 +23% Bénéfice net 116 126 +9%

Si l'on tient compte de l'effet exceptionnel résultant du changement de primauté opéré par la Caisse de pension BKW, le bénéfice d'exploitation s'élève à 171 millions de CHF, un chiffre quasiment équivalent à celui de l'année précédente. Le bénéfice net révisé atteint 85 millions de CHF, soit 30 millions de francs de moins qu'au premier semestre 2017. Ce résultat s'explique essentiellement par la moindre performance des placements dans le fonds de désaffectation et d'élimination, placements qui avaient affiché des rendements supérieurs à la moyenne au cours de l'exercice précédent.

Investissements dans la croissance et l'entretien

BKW a encore effectué des investissements massifs au premier semestre 2018. Sur les investissements généraux de 237 millions de francs, environ 2/3 ont été dirigés vers la croissance et 1/3 vers l'entretien des installations. BKW a investi plus de 80 millions de francs dans la construction de parcs éoliens terrestres sur les meilleurs emplacements en Norvège. Ces parcs seront raccordés au réseau ces prochaines années. Un autre investissement d'environ 60 millions de francs a été affecté à la croissance des activités de services. La focalisation sur les marchés en expansion dans les domaines de l'ingénierie, de la technique du bâtiment et de la construction d'infrastructures de réseau fait ses preuves et contribue positivement aux finances de l'entreprise.

Poursuite de l'amélioration de l'efficacité et de la numérisation

Dans le domaine des réseaux, nous faisons systématiquement avancer l'innovation, en particulier dans la numérisation. Le résultat a dans le même temps été maintenu au niveau de celui de l'exercice précédent, surtout grâce aux réductions de coûts.

Dans le secteur d'activité Energie, il s'agit également d'orienter les ventes d'énergie vers l'avenir. Les modèles commerciaux des énergies renouvelables et de l'énergie classique se rapprochent de plus en plus. C'est pourquoi l'éolien et l'énergie conventionnelle sont regroupés et gérés par un seul et même acteur. Le secteur d'activité Renouvelables & Efficacité cesse d'exister.

BKW a par ailleurs décidé d'abandonner la deuxième cotation des actions BKW sur le BX Swiss en fin d'année. Du fait de volumes d'échanges insuffisants au BX Swiss, la charge de travail réglementaire et administrative ne se justifie plus pour BKW. L'action continue d'être cotée au SIX Swiss Exchange.

Nouveau jalon du projet de désaffectation

BKW a atteint un jalon essentiel dans la désaffectation de la centrale nucléaire de Mühleberg (CNM). Les autorités compétentes ont officiellement avalisé la désaffectation en juin. BKW est ainsi parvenue à respecter précisément le calendrier défini il y a environ quatre ans pour ce projet de grande envergure. Les travaux préparatoires concrets en vue de la désaffectation ont été engagés et d'importants volets d'acquisitions sont en passe d'être clôturés. La CNM sera déconnectée du réseau le 20 décembre 2019 comme prévu.

BKW confirme les attentes pour son résultat 2018

BKW confirme ses perspectives financières pour l'année en cours et s'attend à un résultat d'exploitation opérationnel compris entre 340 et 360 millions de francs pour l'exercice annuel 2018.

Vous trouverez des informations complémentaires sur le résultat semestriel de BKW en ligne sur le site Internet de BKW. Outre le rapport semestriel au format PDF, une interview vidéo de Suzanne Thoma (en anglais), CEO de BKW, à propos du résultat semestriel est également disponible en téléchargement.

Une nouvelle présence publicitaire assure un surcroît de clarté

BKW a sensiblement amélioré sa situation dans un contexte difficile de crise des prix de l'électricité grâce à la mise en œuvre de sa stratégie ces dernières années. BKW a étoffé, étayé et approfondi ses compétences. Cette évolution est désormais également reproduite sur le site Internet. Avec cinq compétences centrales issues des trois secteurs d'activité (énergie, réseau et services), l'entreprise assure un accès simple et facilement intelligible à ses différentes compétences. www.bkw.ch

BKW Energy se concentre sur la poursuite du développement des énergies renouvelables ainsi que sur le renforcement des prestations commerciales destinées aux tiers et aux agents de commercialisation directe. L'accent est également mis sur l'intégration des nouvelles énergies renouvelables au marché de l'énergie.

BKW Power Grid rend le réseau durable pour l'avenir. Dans ce domaine, le défi concerne la numérisation et l'assouplissement du réseau tout en s'assurant que les clients pourront se les permettre.

L'Europe accuse d'importants besoins de renouvellement et de rénovation de ses infrastructures. Forte de ses quelque 2000 ingénieurs et planificateurs, BKW Engineering interconnecte les compétences pour faciliter des projets complexes dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'environnement selon une approche uniforme pour les clients.

BKW Building Solutions saisit les opportunités inhérentes à la décentralisation et aux évolutions dans le domaine de l'efficacité énergétique. Les deux contribuent à réduire la dépendance aux énergies fossiles. La technique du bâtiment fournit le principal levier à cet effet. BKW délivre ici des solutions sur mesure pour les particuliers et les entreprises selon un modèle de prestataire unique.

Compte tenu de l'urbanisation, de la croissance démographique et de la mobilité, la construction ou la rénovation planifiée efficacement et de manière intégrée d'infrastructures complexes de réseaux dans les domaines de l'économie de l'énergie, de l'eau, des transports et des télécommunications ne cesse de gagner en importance. Les compétences des entreprises de BKW Infra Services conviennent pour répondre à ces besoins de manière ciblée.

Dans chacun de ces cinq champs de compétences, BKW propose des solutions pour un avenir où il fera bon vivre.

Remarque à l'attention des médias:

Le mardi 4 septembre, vous aurez la possibilité de poser des questions sur le résultat semestriel 2018 à la CEO Suzanne Thoma et au CFO Ronald Trächsel lors d'une conférence téléphonique à 9h30.

Les informations de connexion vous seront communiquées sur demande. Veuillez vous inscrire par e-mail à media@bkw.ch.

Le présent texte contient des déclarations prospectives basées sur diverses estimations. Ces informations impliquent des risques et des incertitudes difficilement prévisibles et pourraient donc différer des résultats réels. Ce texte est publié en allemand, en français, en anglais, et en italien, la version allemande faisant foi.