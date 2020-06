En faisant son entrée sur le marché du gaz, BKW propose une offre énergétique complète à ses clients

Les offres énergétiques groupées prendront de plus en plus d'importance avec la nouvelle phase d'ouverture du marché de l'électricité et de gaz. BKW a donc décidé de faire son entrée sur le marché du gaz pour fournir à ses clients du gaz ainsi que de l'électricité. Il ne s'agit pas de remplacer d'autres formes d'énergie en augmentant la consommation de gaz, mais plutôt de soumettre des offres intéressantes à des utilisateurs de gaz existants. Grâce à des offres groupées, BKW sera en mesure d'accompagner au mieux ses clients finaux sur la voie d'un avenir énergétique durable. BKW propose par ailleurs aux distributeurs de gaz des solutions globales d'approvisionnement en gaz et en électricité à des tarifs avantageux.

Le marché de l'électricité et du gaz est en passe de subir une nouvelle ouverture. Des modifications législatives concernant l'ouverture complète du marché de l'électricité ainsi qu'une ouverture au moins partielle du marché du gaz font actuellement l'objet de débats au niveau fédéral. Au demeurant, la Commission de la concurrence (COMCO) vient d'ouvrir le marché du gaz de Suisse centrale. Sur la base d'un accord amiable, elle initie le transit par les réseaux de gaz naturel de deux fournisseurs qui avaient précédemment empêché des tiers de livrer du gaz à des clients finaux via leurs réseaux de gaz naturel. D'après la COMCO, cette étape représente un signal comparable à celui d'une décision de 2001 qui avait permis d'ouvrir le marché de l'électricité en vertu de la loi sur les cartels. La COMCO envisage d'autres enquêtes visant des gestionnaires de réseaux de gaz qui refusent également à des tiers le droit d'acheminer leur gaz.

Compte tenu de cette phase d'ouverture, BKW a décidé d'investir le marché du gaz. Elle souhaite proposer des offres énergétiques groupées à ses clients à des prix attractifs. Son offre est essentiellement destinée à des entreprises industrielles, à des PME, à des régies immobilières et à des entreprises d'approvisionnement en gaz. Outre les clients existants du secteur de l'électricité auxquels elle peut désormais également livrer du gaz, BKW cherche également à conquérir de nouveaux prospects qui consomment déjà du gaz grâce à un pack global attrayant. Dans le cadre d'une solution générale portant sur l'électricité et sur le gaz, BKW propose à ces clients non seulement un approvisionnement en énergie auprès d'un seul et même fournisseur, mais également un service professionnel et des conseils de qualité pour des solutions énergétiques globales. Les clients bénéficient en outre d'une transparence intégrale quant aux prix des réseaux et des conduites, des redevances et de l'énergie.

Avec une offre énergétique groupée s'appuyant sur ses compétences, BKW est également en mesure d'accompagner au mieux ses clients sur le chemin qui les mènera à l'ère des énergies renouvelables. Véritable technologie de transition, le gaz jouera un rôle de premier plan pour de nombreux clients qui ont décidé de s'y engager.

