KFP Ingenieure et KFP Ingenieure Brandschutz renforcent BKW Engineering

BKW Engineering continue d'étendre son réseau. Les membres les plus récents se nomment KFP Ingenieure et KFP Ingenieure Brandschutz. Ces entreprises sont actives dans les domaines ingénierie des structures, physique du bâtiment/conseil en énergie, protection contre les incendies ainsi que dans les tests et les expertises. Avec leurs prestations et leur implantation au nord de l'Allemagne, elles complètent idéalement le portefeuille de BKW Engineering, tant sur le plan technique que géographique.

Fondées en 1972, KFP Ingenieure et KFP Ingenieure Brandschutz emploient environ 90 collaborateurs à leur siège social de Buxtehude, en Basse-Saxe, et dans leurs deux succursales de Hambourg et Brunswick. Ces entreprises disposent de nombreuses années d'expérience dans tous les domaines de la construction de bâtiments. Elles sont en particulier spécialisées dans les domaines ingénierie des structures, physique du bâtiment/conseil en énergie, protection contre les incendies ainsi que tests et expertises.

KFP Ingenieure et KFP Ingenieure Brandschutz conseillent les clients dans toute l'Allemagne et gèrent les projets les plus divers. Ces «prestations d'ingénierie d'un seul tenant» vont de l'adaptation ultérieure des bâtiments (construction dans des bâtiments existants) à la réalisation de grands projets à l'échelle nationale. KFP Ingenieure et KFP Ingenieure Brandschutz allient la qualité à la rentabilité dans tous leurs domaines de spécialisation. Leur activité dans le domaine des tests et expertises va du bâtiment et du génie civil jusqu'aux études de faisabilité et aux prises de position en matière de technique de construction.

L'intégration de KFP Ingenieure et KFP Ingenieure Brandschutz permet à BKW Engineering de renforcer encore son réseau et ses compétences. Pour KFP Ingenieure et KFP Ingenieure Brandschutz, l'entrée dans le réseau de BKW Engineering offre aussi des perspectives intéressantes pour l'avenir. La coopération avec les autres sociétés du groupe ouvre des perspectives de développement aux entreprises. D'autant plus que l'échange de connaissances pour des projets de plus en plus complexes dans les domaines de la construction de bâtiments, de l'énergie, de l'environnement et des infrastructures devient toujours plus important.