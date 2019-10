LTB Leitungsbau GmbH renforce la croissance de BKW sur le marché des lignes aériennes

BKW Infra Services franchit une importante étape de développement dans une nouvelle région géographique: avec le rachat de LTB Leitungsbau GmbH, BKW Infra Services fait partie des trois plus grandes entreprises sur le marché allemand des lignes aériennes. Un des leaders du marché dans ce segment, LTB emploie environ 400 collaborateurs. Cette étape renforce la stratégie de croissance de BKW dans le domaine d'activité des services réseau. BKW anticipe un marché en forte croissance dans la construction, la rénovation et la maintenance des lignes haute et très haute tension en Allemagne.

LTB Leitungsbau GmbH fait partie des leaders du marché dans la construction et la maintenance d'installations d'énergie en Allemagne et à l'étranger et met l'accent sur la planification et la construction d'installation de lignes aériennes, sur l'ingénierie correspondante, ainsi que sur le développement et la vente de systèmes d'information géographique, de techniques de montage et d'outils pour l'installation de lignes aériennes.

Parmi les principaux clients de LTB figurent des gestionnaires de réseau de transport (GRT), des gestionnaires de réseau de distribution (GRD) opérant au niveau régional et interrégional, la société Deutsche Bahn AG ainsi que divers clients industriels. Le siège de LTB se situe à Radebeul en Saxe et la société possède des sites principaux supplémentaires à Lichtenberg (Saxe), à Güstrow (Mecklembourg-Poméranie), à Lehrte/Ahlten (Basse-Saxe), à Neuenhagen (Brandebourg), à Dortmund (Rhénanie du Nord-Westphalie) et à Mannheim (Bade-Wurtemberg).

BKW Infra Services est leader du marché en Suisse dans le domaine des services relatifs aux lignes haute et très haute tension. Grâce au regroupement avec la société LTB, BKW Infra Services peut développer davantage ses services d'infrastructure et poursuivre sa courbe de croissance avec succès. Le facteur central dans la construction de lignes en Allemagne est la forte expansion des nouvelles énergies renouvelables et la nécessité connexe de transporter l'électricité depuis les zones de production vers les centres industriels et les agglomérations les plus peuplées. L'important besoin en rénovation et en maintenance des installations de réseau existantes assure une croissance du marché supplémentaire.

Vous pouvez consulter ici un court-métrage sur l'achat de la société LTB Leitungsbau GmbH, accompagné de déclarations de Suzanne Thoma, CEO de BKW. Vous le trouverez également sur les canaux de réseaux sociaux de BKW: Twitter, LinkedIn et YouTube.