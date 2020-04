La désaffectation de la centrale nucléaire de Mühleberg est en bonne voie

Après l'arrêt de l'exploitation de la centrale nucléaire de Mühleberg (CNM) le 20 décembre 2019, le démantèlement a commencé comme prévu le 6 janvier 2020.

Travaux dans le bâtiment réacteur

Fin mars 2020, la cuve de pression du réacteur a été ouverte et tous les éléments combustibles ont été acheminés vers la piscine de désactivation. La cuve de pression du réacteur était tout d'abord restée fermée pendant trois mois après l'arrêt de l'exploitation, ce qui a d'ores et déjà permis de diviser la radioactivité par 1000 pendant cette période. Les éléments combustibles continueront de refroidir dans la piscine de désactivation au cours des prochaines années, jusqu'à ce qu'ils puissent être transportés vers le centre de stockage intermédiaire de Würenlingen.

En outre, dans le bâtiment réacteur, les dalles de recouvrement et des éléments de blindage en béton ont été retirés de la cavité du réacteur et désassemblées sur place. Ces éléments de béton pesaient au total près de 400 tonnes. Lorsque la centrale était en fonctionnement, ils constituaient un blindage contre la radioactivité.

Dans les mois à venir, le couvercle du confinement primaire et le capot d'isolation thermique du couvercle de cuve seront aussi désassemblés sur place. Par ailleurs, le système supplémentaire de refroidissement de la piscine de désactivation ajouté en 2016 va être transformé en système de sécurité. Ces travaux dureront jusqu'à fin septembre 2020. Leur achèvement correspondra à la «mise hors service définitive» de la CNM.

Travaux dans la salle des machines

Dans la salle des machines, les travaux ont aussi démarré dès le début de l'année 2020. Le démontage des deux groupes turbo-alternateurs et des générateurs a débuté en vue de l'installation de systèmes pour le traitement des matériaux. Ces systèmes auront pour objectif de traiter les matériaux de manière à pouvoir séparer les résidus radioactifs des matières non radioactives. De plus, 165 éléments de béton d'un poids total de 1300 tonnes protégeant des éclats en cas de rupture de turbine ont déjà été transportés hors de la salle des machines après avoir subi toutes les mesures de libération requises en matière de radioactivité.

Le plus grand projet de BKW

La désaffectation de la CNM prendra environ 15 ans au total. Elle devrait s'achever en 2034. Pour BKW, il s'agit du projet le plus important depuis la construction de la CNM il y a environ 50 ans. La décision de désaffectation ayant été prise suffisamment en amont en 2013, BKW a pu préparer soigneusement les travaux ces dernières années tout en respectant le calendrier.

Comme pendant le fonctionnement de puissance, la sécurité de la population, de l'environnement et du personnel sont la première priorité durant les travaux de démantèlement. BKW va réaliser majoritairement les travaux avec son propre personnel, qui dispose de précieuses connaissances techniques et connaît parfaitement l'installation. Pour des tâches plus spécifiques et hautement spécialisées, BKW fera appel à des experts et à des prestataires ayant l'expérience du démantèlement de centrales nucléaires à l'échelon international. Les principaux mandats ont déjà été attribués et les prestations de tiers requises ont été réservées. Le financement de la désaffectation et l'évacuation des déchets radioactifs sont également pris en charge. BKW assume la totalité des coûts de ce projet.

Gestion de la pandémie de coronavirus

La CNM applique les recommandations et les instructions des autorités concernant le coronavirus. Jusqu'à présent, la mise en œuvre de ces dispositions n'a pas eu d'influence sur le calendrier d'exécution des travaux de désaffectation. Comme toutes les centrales nucléaires de Suisse, la CNM dispose de son propre concept de pandémie permettant de prendre les autres mesures qui s'imposent en cas de nouveaux développements.

