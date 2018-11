Lancement des travaux pour le centre d'opération de Luterbach

BKW a donné le coup d'envoi des travaux pour le nouveau centre d'opération à Luterbach (SO). Avec les sociétés du groupe AEK onyx, Arnold et BKW AEK Contracting, pas moins de 140 collaborateurs travailleront sur un seul et même site. Le centre d'opération constituera un point d'appui important pour la zone de desserte du groupe BKW. Il comprendra des bâtiments existants ainsi que de nouveaux édifices, un entrepôt pour le matériel et des abris pour poids lourds. Il bénéficiera de conditions d'accès excellentes.

Le chantier du nouveau centre d'opération de BKW a débuté aujourd'hui à Luterbach. Le site représentera un point d'appui central pour le nord de la zone de desserte du groupe BKW. Le centre sera aménagé sur le site existant d'AEK onyx, une société du groupe BKW. De nouveaux bureaux, un bâtiment faisant office de point d'appui pour les monteurs de réseau, un entrepôt pour le matériel et des abris pour poids lourds seront construits pour garantir une maintenance optimale des infrastructures réseau. Les travaux de construction devraient durer jusqu'à fin 2019.

100 nouveaux postes de travail à Luterbach

Au total, environ 140 collaborateurs de BKW et des sociétés du groupe Arnold, AEK onyy et BKW AEK Contracting seront en fonction dans le centre d'opération. Près de 100 collaborateurs, principalement issus de l'entreprise Arnold, travailleront pour la première fois à Luterbach. Ils occupaient précédemment des postes à Wangen a.A, Lyss et Selzach. La proximité géographique des entreprises et la réduction du nombre d'interfaces qui en découle simplifie la collaboration. L'entrepôt attenant pour le matériel permet en outre de fournir un service rapide en cas de dérangement.

Un approvisionnement en énergie via des panneaux solaires propres

L'infrastructure du centre d'opération est bâtie selon les standards les plus élevés en matière d'efficacité énergétique et de durabilité. Les toits des nouveaux bâtiments seront ainsi équipés de panneaux solaires de 540 kWp, une puissance qui permet de couvrir la consommation énergétique d'environ 50 ménages. Le courant produit par cette source sera utilisé directement pour le fonctionnement du centre. On chauffera aux pellets et l'eau de pluie sera réutilisée pour les installations sanitaires.



Le bâtiment numérique

Pour la construction, BKW mise sur la fameuse méthode BIM (Building Information Modelling): toutes les données pertinentes sur les édifices sont modélisées, saisies et associés de manière numérique. Les bâtiments peuvent ainsi faire l'objet d'une visualisation géométrique en tant que modèles virtuels.

Vous profiterez ici d'une vue aérienne virtuelle du site du centre d'opération de Luterbach.